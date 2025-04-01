十多年來首見！127公斤大石斑現身恆春外海 漁民喜迎意外財

127公斤海中巨獸現身恆春外海。（黃先生提供）

2025/04/01 07:42

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春外海近日有漁民捕獲一隻重達一百二十七公斤、近一百七十公分長的超級龍膽石斑。這頭巨魚讓漁民喜迎意外之財，更是恆春半島漁港十幾年未見的海中巨獸。

去年二月，小琉球洪姓漁民出海釣土魠魚，意外鉤上一隻與成人齊高的百公斤龍膽石斑，活跳跳返港後引來海產店搶購，最終以逾六萬元高價賣出，成了漁民的年終大紅包。當時養殖業者推測，這可能是八八風災（莫拉克颱風）時，養殖池溢堤流失的「漏網之魚」，在野外茁壯成長。

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近日這隻一百二十七公斤龍膽石斑被漁網撈起時，場面震撼港邊圍觀民眾。「十幾年沒看過這麼大的！」捕獲的陳姓船長說，這頭巨魚體型魁梧，幾乎塞滿甲板。消息傳開，不少人直奔漁港搶拍，粗估市值破八萬元。

專家解釋，龍膽石斑若養殖要長到百公斤，恐需近三十年，但野外因食物鏈不穩定，生長速度難預測，這隻巨獸可能是風災後半野生成長的倖存者。

龍膽石斑，又稱巨大石斑魚，是全球最大石斑魚種之一，成體可達近三公尺、重逾四百公斤，偏好珊瑚礁與深礁區，以魚類、甲殼類為食。八八風災時，屏東養殖場損失慘重，不少龍膽隨洪水流入外海，台東、小琉球等地近年偶有捕獲紀錄。

127公斤海中巨獸現身恆春外海。（黃先生提供）

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