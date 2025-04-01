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    夢幻「大西洋海神」現身墾丁海域 潛水界沸騰爭睹

    夢幻「大西洋海神」現身墾丁海域。（潛水教練余致諠提供）

    夢幻「大西洋海神」現身墾丁海域。（潛水教練余致諠提供）

    2025/04/01 07:32

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕夢幻物種「大西洋海神」海蛞蝓（Glaucus atlanticus）再度現身墾丁！這種極少被記錄到的海洋奇珍，繼二○一九年三月底因潮汐關係大批出現在合界海域潮間帶後，時隔六年，三月底又一次驚艷潛水界。體長僅約二到五公分的「大西洋海神」，以其藍白相間的迷幻外型與罕見蹤跡，吸引無數潛水愛好者不遠千里南下朝聖，成為近期潛水圈熱議焦點。

    「大西洋海神奇景重現，潛水圈再度沸騰。南部潛友們瘋狂「洗版」社群，曬出與這夢幻生物的合影，中北部潛友則只能隔著螢幕乾瞪眼，直呼「太羨慕」。

    墾丁潛水教練余致諠興奮表示，「大西洋海神」發生，通常伴隨大量水母群現身，可能是潮汐與洋流共同作用的結果，這種海蛞蝓漂浮於海面，靠風與海流移動，平時難覓蹤影，能親眼目睹實屬難得。

    「大西洋海神」海蛞蝓，又名「藍龍」、「藍天使」，屬於海神鰓科（Glaucidae）的遠洋翼蓑海蛞蝓，是一種無殼腹足類軟體動物。學者建議潛客多拍攝照片與影片留念，這不僅是珍貴紀錄，也能為研究提供線索。

    潛水愛好者這兩天在合界海域潛點忙得不亦樂乎，有人形容：「看到『大西洋海神』漂在水面，像藍色精靈在跳舞，真的太夢幻！」不過專家提醒，牠們雖美，卻帶有毒性，千萬別徒手觸碰，以免被刺細胞傷害。

    夢幻「大西洋海神」現身墾丁海域。（潛水教練余致諠提供）

    夢幻「大西洋海神」現身墾丁海域。（潛水教練余致諠提供）

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