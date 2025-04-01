為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    在清明節休息的春捲店 府城名吃30年漲35元仍搶手

    目前金得春捲大多是自家人在幫忙，才能維持有競爭力的售價。（記者王捷攝）

    目前金得春捲大多是自家人在幫忙，才能維持有競爭力的售價。（記者王捷攝）

    2025/04/01 06:10

    〔記者王捷／台南報導〕吃春捲是清明習俗之一，不過府城小吃曾一度流行吃春捲，是因名店「金得春捲」帶起的風潮，該店春捲不但先煎過，還有「甜度表」可選，不只要假日大排隊，且偏偏常在清明節休息，而30年前一捲10種配料春捲賣25元，但因原物料調漲，今年2月漲到60元。

    金得春捲約在1956年創業，起初沒有名字，當時創辦人李金得在台南西門圓環的攤販集中區賣飲料，據說有一年他趁著清明節兼賣春捲，結果一間店傳了三代，大約1972年攤位遷至現址。30年前李金得受訪時很自豪，起初生意不是很好，但他的春捲有10種配料，後來做出知名度，還曾帶動府城小吃流行吃春捲的風潮。

    李金得過去準備的餡料包括高麗菜、蒜苗、蒜頭、芹菜、炒豆干、肉絲、花生、蛋、蝦仁和香菜，除了蒜苗跟香菜，所有配料都用豬油分別炒過，等包餡時才將所有食材混在一起。

    目前金得春捲已傳到三代，當時的10種餡料與現在有些不同，少了蒜苗與芹菜，但二代接手時多了煮熟的皇帝豆，第三代指出，因二代特別喜歡這項食材的口感，所以即使原物料缺貨，都會想辦法把皇帝豆加入春捲中。

    許多消費者印象中的春捲是冷的，不過金得的春捲在交給顧客前還會先煎過一次，還有「甜度表」可以選擇，春捲內的花生糖粉，從「無糖」到「超甜」有8種甜度可選，也是許多外地消費者覺得有趣的地方。

    而且，金得春捲另一項知名的地方是常在清明連假休息，冷凍春捲要提早訂，所以在清明節前夕連平常日都會排隊，但30年前一捲25元的春捲，因原物料調漲數次調整售價，去年一捲55元今年2月又漲到60元，但仍不減部分消費者對金得春捲的喜愛。

    幾乎每年清明節都休息不營業，因此清明節前夕的平日該店也會大排長龍，昨天下午不到3點就售完。（記者王捷攝）

    幾乎每年清明節都休息不營業，因此清明節前夕的平日該店也會大排長龍，昨天下午不到3點就售完。（記者王捷攝）

    去年金得春捲一捲售55元，今年2月調漲為60元。（記者王捷攝）

    去年金得春捲一捲售55元，今年2月調漲為60元。（記者王捷攝）

    金得的春捲會先煎過才交給客人。（記者王捷攝）

    金得的春捲會先煎過才交給客人。（記者王捷攝）

    1990年代金得春捲還沒有招牌，當時一捲春捲、10種餡料售價25元。（翻攝台南市政府文獻）

    1990年代金得春捲還沒有招牌，當時一捲春捲、10種餡料售價25元。（翻攝台南市政府文獻）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播