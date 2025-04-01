在清明節休息的春捲店 府城名吃30年漲35元仍搶手

目前金得春捲大多是自家人在幫忙，才能維持有競爭力的售價。（記者王捷攝）

2025/04/01 06:10

〔記者王捷／台南報導〕吃春捲是清明習俗之一，不過府城小吃曾一度流行吃春捲，是因名店「金得春捲」帶起的風潮，該店春捲不但先煎過，還有「甜度表」可選，不只要假日大排隊，且偏偏常在清明節休息，而30年前一捲10種配料春捲賣25元，但因原物料調漲，今年2月漲到60元。

金得春捲約在1956年創業，起初沒有名字，當時創辦人李金得在台南西門圓環的攤販集中區賣飲料，據說有一年他趁著清明節兼賣春捲，結果一間店傳了三代，大約1972年攤位遷至現址。30年前李金得受訪時很自豪，起初生意不是很好，但他的春捲有10種配料，後來做出知名度，還曾帶動府城小吃流行吃春捲的風潮。

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李金得過去準備的餡料包括高麗菜、蒜苗、蒜頭、芹菜、炒豆干、肉絲、花生、蛋、蝦仁和香菜，除了蒜苗跟香菜，所有配料都用豬油分別炒過，等包餡時才將所有食材混在一起。

目前金得春捲已傳到三代，當時的10種餡料與現在有些不同，少了蒜苗與芹菜，但二代接手時多了煮熟的皇帝豆，第三代指出，因二代特別喜歡這項食材的口感，所以即使原物料缺貨，都會想辦法把皇帝豆加入春捲中。

許多消費者印象中的春捲是冷的，不過金得的春捲在交給顧客前還會先煎過一次，還有「甜度表」可以選擇，春捲內的花生糖粉，從「無糖」到「超甜」有8種甜度可選，也是許多外地消費者覺得有趣的地方。

而且，金得春捲另一項知名的地方是常在清明連假休息，冷凍春捲要提早訂，所以在清明節前夕連平常日都會排隊，但30年前一捲25元的春捲，因原物料調漲數次調整售價，去年一捲55元今年2月又漲到60元，但仍不減部分消費者對金得春捲的喜愛。

幾乎每年清明節都休息不營業，因此清明節前夕的平日該店也會大排長龍，昨天下午不到3點就售完。（記者王捷攝）

去年金得春捲一捲售55元，今年2月調漲為60元。（記者王捷攝）

金得的春捲會先煎過才交給客人。（記者王捷攝）

1990年代金得春捲還沒有招牌，當時一捲春捲、10種餡料售價25元。（翻攝台南市政府文獻）

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