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    喵星人露牙 如萌版吸血鬼

    黑點白貓「吉利」活似萌版吸血鬼。（新北動保處提供）

    黑點白貓「吉利」活似萌版吸血鬼。（新北動保處提供）

    2025/03/31 23:49

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市新店區黑點白貓疑似染病臉部髒污、口鼻有大量分泌物、虛弱無精神蹲在新烏路旁，毛寶貝醫療中心獸醫師胡茲雅檢查判斷，應是感染貓流感病毒及鼻氣管發炎併發細菌感染，藥物治療後已康復，由新店住民吳小姐取名「吉利」。動保員楊蟬薇笑稱，吉利原本打針都乖乖的，復原後竟會奶兇地露出尖牙，搭配毛色跟眼神，活脫脫像是「萌版吸血鬼」，讓人又愛又氣。

    市府動物保護防疫處獸醫師李建沛說明，貓咪非常怕冷，對環境的變化相當敏感，易因氣候溫差發生呼吸道疾病，當發病引起精神不佳、食慾不振及脫水等情況，必須給予點滴維持生命跡象穩定；吉利可能是天氣驟變抵抗力下降，感染貓流感病毒及鼻氣管發炎併發細菌感染，一度虛弱命危。

    楊蟬薇憶述，吉利剛到醫療中心，眼睛、鼻子、嘴巴都是黃色分必物，而且鼻膿嚴重聞不到味道，每天食盆內的食物都沒減少，由醫療人員緊急施打營養針及服用感冒藥物才逐漸恢復食慾和健康。

    吳姓飼主表示，起初帶著吉利一同返家時，牠還不太能適應，靠近時會露出四顆尖尖的門牙，三天後已懂出來討食，應適應了環境氣味，窩在身上宛如小綿羊，被抱抱還不忘發出舒服的呼嚕聲，「我一定會好好疼牠！」

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