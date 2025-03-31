台中兒童節限定特權回歸僅1年 議員批：市長媽媽又讓人失望了

台中兒童節不揹書包等「三不一沒有」特權今年又取消了。（市府提供）

2025/03/31 23:55

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台中小朋友要失望了！ 不背書包「兒童節限定特權」今年取消

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市去年恢復取消多年的不用揹書包、不用穿制服、放下課本走出教室（不待教室）且沒有作業等「三不一沒有」兒童節特權，這項「兒童節限定」的小確幸回歸僅1年，今年確定取消；育有子女的台中市議員江肇國及謝家宜均質疑，恐是去年不到半數學校配合，「數字不好看」下取消，政策反覆根本未顧及兒童過節感受，「市長媽媽又讓人失望了」。

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江肇國指出，去年台中好不容易讓取消多年的不背書包、不穿制服、不打上下課鐘及沒有作業等「三不一沒有」兒童節特權回歸，學生本來均很開心，但他發現有的學校根本未配合，去年兒童節暨清明連假也有4天，結果不少學童作業仍是多到寫不完，根本沒有過節氣氛。

江肇國說，去年教育局甚至調查全市244所國小中僅121所國小依照辦理，達成率不到一半，今年兒童節特權取消，恐與去年「數字不好看」有關，質疑慶祝兒童節活動未以兒童為主體規劃，只用大人思惟出發，讓台中市兒童再度失望。

江肇國指出，教育局稱今年取消「三不一沒有」的理由是學校本來就會辦多元活動， 尊重各校自主，但兒童節採「三不一沒有」跟學校辦多元活動根本不衝突，卻不讓學生快樂累加過節，「市長媽媽果然又令人失望了」。

謝家宜指出，教育政策應講究一異性，兒童節「三不一沒有」去年才恢復，今年竟又取消，教育政策竟如此輕易反覆；況且教育局稱尊重學校創意，難道去年以前各校的兒童節活動均創意不足，否則為何去年恢復「三不一沒有」，今年又取消，「根本今年的教育局打臉去年的教育局」；她也質疑去年達成率不足恐才取消，大人眼中只有「執行成效」，無視兒童過節心情。

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