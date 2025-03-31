台中小朋友要失望了！ 不背書包「兒童節限定特權」今年取消

台中市去年兒童節學生享「三不一沒有」特權，有學校辦野餐讓學生快樂過節。（市府提供）

2025/03/31 23:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市去年恢復取消多年的不用揹書包、不用穿制服、放下課本走出教室（不待教室）且沒有作業等「三不一沒有」兒童節特權，兒童小確幸回歸僅1年，今年又取消！教育局強調，因各校每年兒童節均會設計不少慶祝活動，尊重學校創意，不侷限「三不一沒有」，開放各校自行設計慶祝活動。

台中市10餘年前曾配合兒童節，推出國小「不背書包、不穿制服、不打上下鐘及沒有作業的「三不一沒有」活動，學校找一天改安排多元學習活動，讓學童享受兒童節樂趣；活動舉辦多年後轉型以「兒童嘉年華」的概念慶祝兒童節，結合休閒農產、故事館等場館提供優惠等，鼓勵學生利用課餘或假日走出學校休閒或探索，不過，活動轉型多年來，屢有學生反映沒有過兒童節的感覺。

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去年台中市教育局考量新課綱強調核心素養，教室不再是唯一的學習場域，配合兒童節鼓勵學校跳脫傳統學習框架，讓學生多元探索或學習，訂定「歡慶兒童節活動計畫」，讓學校在兒童節當週選1天學生「不用揹書包、不用穿制服、放下課本、走出教室（不待教室）且沒有作業」，改安排多元的創意學習活動，恢復停辦多年的「新三不一沒有」兒童節特權。

去年兒童節暨清明節連假也是長達4天，連台中市長盧秀燕都喊話，鼓勵學校在兒童節當週找一天安排多元學習活動，讓學生在不背書包、不穿制服、放下課本、走出教室且沒有作業下，快樂學習過節。

不過，這項兒童節專有的特權才回歸1年，今年竟又取消，引起關注，教育局指出，因往年各國小配合兒童節均會推出多元活動，讓學生快樂過節，尊重學校創意發想，今年「歡慶兒童節活動計畫」，僅擬定「我的興趣、我的超能力」主題，授權學校依學校特色及排程設計兒童節相關活動，讓學生「展能展才」，不再侷限「三不一沒有」，讓學校多元規劃兒童節慶祝活動。

台中市去年兒童節「三不一沒有」回歸，有學校辦控窯讓學生快樂過節。（市府提供）

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