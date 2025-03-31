嘉工「養機場」設走廊常日曬 學生狀告教育部

校園手機管理成棘手問題，嘉義高工為統一管理在走廊設置「養機場」，被學生向教育部投訴。（記者王善嬿攝）

2025/03/31 23:33

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校園手機管理原則模稜兩可 學者：中央管理規範不明快

〔記者王善嬿、丁偉杰／專題報導〕學生攜帶手機到學校愈趨普遍，許多學校制定「學生使用行動載具管理要點」，上課收管手機「人機分離」，校園出現「養機場」或「停機坪」。由於手機統一收管有風險，嘉義高工日前就發生設置走廊的「養機場」遭學生投訴因日曬造成手機過熱、電池效能減損情形，質疑校方管理失當，陳情公民團體，一狀告到教育部。

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此事件凸顯校園手機保管已成棘手問題，然而嘉工及教育部國教署回覆，指出學生未將手機關機後再置入保管箱，導致溫度慢慢升高，應多加強宣導等，讓學生認為推諉卸責，未能解決問題。

學生說，以往手機統一收管於教室後方，去年8月起實行新制，每天早上8點50分前，各班收齊手機放入管理盒，再放到行政大樓一樓學務處前面走廊手機櫃，下午3點50分後各班可取回手機發還學生。

學生投訴，手機櫃放在易受日曬雨淋的走廊，恐發生過熱、自燃等疑慮，且每天開關機損耗電池效能、搬運過程可能遺失或損壞，建議校方讓學生自主管理，若違規者再收手機，校方卻未採納。

嘉工學務主任陳德明表示，統一收管手機櫃新制，經過兩年期間開會討論擬定，宣導後再實施，各級會議學生代表皆有參加，也經師生投票表決通過。

陳德明說，經調查發現，約有四分之一學生上課違規使用手機，有的班級違規比率高達8、9成；手機櫃現址櫃內外溫度約攝氏30度，若手機確實關機，不致過熱或損毀等疑慮。實施後，學生上課專注力提高，也減少教師規勸學生引發的師生衝突。

台灣青年民主協會理事長楊姿潁說，接獲學生陳情後，轉而向教育部反映，希望放寬行動載具使用規定。依教育部現行規定，學校訂定管理規範應邀集教師、家長與學生代表共同討論（包含申請程序、使用時間、管理方式等），經校務會議通過後公告，教育部應要求學校依此原則訂定合理合規的管理規範。

據了解，教育部擬修訂校園行動載具使用原則，最近一次於3月上旬召開會議，邀請教師、家長及學生團體討論後，將彙整意見及進行相關指引及規範參考示例彙編等，預計8月開學前完成使用原則的頒布作業。

嘉義高工遭學生投訴，手機「養機場」設在走廊恐有安全、毀損疑慮，校方回應，此制度經開會討論，宣導後才實施。（民眾提供）

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