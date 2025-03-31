產值破億！高雄青梅果大質優勝往年 上架量販店辦50場DIY推廣

高雄青梅今年果實碩大且質優更勝往年。（記者陳文嬋攝）

2025/03/31 23:13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市是全國最大有機青梅產區，今年果大且質優更勝以往，進入產季陸續採收上架量販店，農業局將舉辦50場青梅DIY推廣，「高雄首選電商平台」同步開放預購，民眾採購青梅更方便。

高雄青梅今年收獲面積1378公頃，分布那瑪夏、桃源、六龜、甲仙等區，產量9646公噸為正常年收量，總經濟產值超過1億元，其中有機梅面積達500公頃以上，是全國最大有機青梅產區。

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高雄青梅今年因連續低溫，梅樹開花狀況良好，加上雨水充足，果實碩大且質優，品種香氣層次豐富，散發出水蜜桃、蘋果、百香果淡淡香味，且取肉率高非常適合加工，賦予梅醬、梅酒等加工品濃郁香氣，深受眾多加工廠喜愛。

由於高雄梅樹大多種植於山區，且因多年生樹勢較高，農民管理及採收不易，初期以手採方式採收有機梅，清明節過後改以竿採方式，加快採收速度。

高雄青梅進入產季，目前手採梅正夯，全國批發市場平均價格每公斤65.5元，甲仙、六龜農會協助農民，與加工業者陸續洽談收購，以前2年平均收購價每公斤47至62元，遠高於竿採梅價格。

農業局將青梅上架家樂福、大潤發、主婦聯盟等量販店，將舉辦50埸青梅DIY推廣；同步開放高雄首選電商平台青梅預購，至4月20日依訂單陸續發貨，隨貨贈送梅精糖隨手包1包。

農業局也輔導甲仙農會成立青梅加工廠，開發多元梅製品，包括梅精、梅醋、梅精糖、梅精錠、梅醬等受歡迎，民眾品嘗青梅好滋味，帶動青梅產業提升產值；甲仙、六龜農會也推出食農教育體驗，民眾開心手作脆梅。

此外，竿採梅預計清明節過後，配合農業部農糧署開始收購，加工單位每公斤15元以上收購竿採梅，可請領獎勵補助每公斤2元。

農業局也推出「高雄梅樹整枝示範計畫」，輔導手採梅生產管理模式，鼓勵農民修整梅樹強壯樹勢，植株矮化較易管理及方便採收。

高雄青梅今年果實碩大且質優更勝往年。（記者陳文嬋攝）

高雄青梅上架大型量販店，方便民眾就近採買。（記者陳文嬋攝）

農會推出食農教育體驗，民眾開心手作脆梅。（記者陳文嬋攝）

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