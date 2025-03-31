板南線下班尖峰「突異常」月台塞爆！ 北捷回應了

台北捷運板南線今天晚間下班尖峰發生異常，一度造成月台人潮塞爆，在網上引發討論。（網友www_jc1224授權提供）

2025/03/31 23:02

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北捷運板南線今（31）日晚間下班尖峰發生異常，一度造成月台人潮塞爆，在網上引發討論。對此，台北捷運公司回應，傍晚5時38分龍山寺站一部列車因到站後無法自動開門，須改手動開門，導致列車停靠作業時間較長，稍早已恢復正常班距，後續將進一步調查異常原因。

有民眾透過PTT以「北捷藍線有卦嗎」命題發文，稱他在月台等車時發現人潮擁擠，不僅列車遲遲未到，甚至沒有顯示下一班車的預定時間，僅出現跑馬燈提醒大家要維持秩序、避免推擠。下班後正準備搭捷運返家的張小姐說，她傍晚6時21分左右搭車，不久後被廣播要求下車，且有保全人員驅趕乘客，月台很快擠滿人潮，等了3班列車才終於可以搭車返家。

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同一時間在南港展覽館站搭車的陳先生表示，剛才的月台人潮比往常下班時間擁擠，不僅從南港展覽館到忠孝復興站花費30分鐘，中間不時臨時停車，直到忠孝敦化站時，還聽到月台人員稱要管制人潮，但台北捷運公司的網站或APP卻未有任何資訊。

台北捷運公司回應，傍晚5時38分板南線龍山寺站往昆陽方向，一部列車因到站後無法自動開門，須改手動開門，造成列車於車站停靠作業時間較長，影響後續列車的班距與調度；後續列車班距經過調整，稍早已恢復正常班距。

北捷強調，至於列車發生異常原因，後續將收回機廠，進一步詳細調查。

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