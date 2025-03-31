金門建功嶼4/1起維修 遊客盼落實漲潮廣播不再「關島」

金門建功嶼自4月1日起至6月30日「封島」維修，暫停對外開放。 （記者吳正庭攝）

2025/03/31 22:51

〔記者吳正庭／金門報導〕金門有「摩西分海」美景的建功嶼，因設施老舊，縣府自4月1日起至6月30日「封島」維修，暫停對外開放，但建功嶼周邊的鄭成功石像等仍可參觀。有導遊指出，縣府應趁此機會將島上通知漲潮的廣播系統改為自動播放，減少遊客再陷「關島」危機，徒耗打火弟兄的救護能量。

縣府有鑑於建功嶼長年經海風及海水侵蝕，建物老舊、破損，向交通部觀光署爭取及縣府自籌兩者合計2300萬元進行建功嶼及周邊景觀修繕工程。縣長陳福海日前邀集相關單位會勘，指示朝「保留歷史原風貌」、「修舊如舊」原則辦理。

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一名導遊說，「封島」消息傳出，不少觀光客登島衝一波，也有人對縣府繼建功嶼2016年遭莫蘭蒂颱風肆虐後最大規模的整修充滿好奇，從縣府對外的資訊，更有人直指陳福海不接地氣，聽完簡報，只看到硬體，卻忽略遊客安全。

李姓導遊說，往年都有遊客登島因不諳潮汐，被高漲的海水「關島」向外求援。1名計程車司機說，這種案例散客最容易發生，就有同業接過遊客求助的電話；今年1月，3名中國籍女遊客頂著攝氏5度的體感溫度登島受困，最後靠著消防局打火弟兄機警，透過「微信」聯絡才把人救上岸。

根據縣消防局近3年統計，2023年有2件受困案，其中1件有10人受困，2024年掛零，2025年1月有1件3人受困；此外，2017年上半年密度最高，發生4起遊客受困建功嶼案例；而打火弟兄一趟救援任務，需出動8人到10人，還有1艇1車。

縣府表示，為提醒遊客，已在金門本島及建功嶼岸邊設有潮汐表，並在下海口張貼斗大字樣的建議登島時段，島上有廣播系統，也有工作人員對登島人員勸離。

導遊說，如果真如縣府所講，「怎麼還會有人受困？」教人質疑廣播器材只是備而不用，勸離作為不確實。

司機及導遊都說，現在已是科技時代，將廣播系統依每日適合登島、離島時間自動播放並非難事，不僅可以適時放送音樂、音效，也能提醒旅客離島時間，減少打火弟兄疲於奔命，可提供旅客更有品質的旅遊環境，畢竟安全才是回家唯一的道路。

金門建功嶼石板路上，有4座高3公尺的裝置藝術「牡蠣人」，也成為建功嶼的打卡地標。（記者吳正庭攝）

建功嶼與金門本島間有一條長490公尺的石板相連，遊客可以利用退潮之際登島一遊。（記者吳正庭攝）

金門縣政府在建功嶼下海口張貼斗大字樣的建議登島時段。（記者吳正庭攝）

金門縣政府在金門本島及建功嶼岸邊設有潮汐表公告。（記者吳正庭攝）

金門縣政府公告建功嶼封島範圍，建功嶼周邊仍可參觀。（金門縣政府提供）

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