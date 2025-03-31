台知園區與科3銜接道路新闢工程 初步路線方案出爐

新竹縣政府提出台知園區與竹科3期銜接道路新闢工程，研擬3個路線方案綜合評估，初步將以B案為方向。 （新竹縣政府提供）

2025/03/31 22:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府提出台灣知識經濟旗艦園區（簡稱台知園區）、新竹科學園區3期（簡稱竹科3期）銜接道路新闢工程，包括新建1座跨頭前溪的「科技大橋」，以因應未來2區開發衍生車流量，而造成現今南北向的縣道117線與高鐵橋下道路的交通負荷更加沈重，經工務處研擬3個路線方案綜合評估，初步將以建設費用最低及用地取得成本最低的B案為方向。

工務處表示，竹北高鐵特定區與新竹市區及竹科間往來頻繁，現僅依賴縣道117線、高鐵橋下道路疏運，尖峰時段經常性交通壅塞，未來台知園區和竹科3期開發，將加劇南北幹道交通負荷，亟須改善南北向連繫路網，因此縣府提出上述工程案，日前已召開可行性研究地方說明會。

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經考量相關因素及限制條件，研擬3個路線方案，起點都北起台知園區，並與台68線橫交（以匝道銜接或跨越）。

工務處說明，3個方案各有其優缺點。其中，方案B的路線最短最直捷，拆遷建物最少，用地取得費用最低，工程難度及費用較低；不過，須行經部分既有高鐵橋下道路及中興路，從台知園區行駛至竹科3期的距離較長。但綜合分析比較後，初步建議以方案B為方向。

工程建議佈設雙向各2個快車道、1個慢車道、設施帶及共用道，路幅30公尺。方案B路線北起台知園區內主要道路，南銜接至公道五路（工研路⼝東側約450公尺處），全長1899公尺，高架橋梁780公尺，徵收面積3萬1345平方公尺，拆遷建物1棟，工程經費26.75億元，用地及拆遷補償費5.55億，合計32.3億，工期1320天。

工務處指出，該處將以方案B為方向，依審查及地方意見修訂期中報告，預計今年底完成可行性研究評估期末報告，明年提報中央核定，爭取生活圈道路系統交通建設計畫補助經費，辦理綜合規劃並通過環境影響評估，再展開工程規劃設計、用地變更及取得等作業，最後發包施工。

新竹縣政府提出台知園區與竹科3期銜接道路新闢工程，研擬3個路線方案綜合評估，初步將以B案為方向。 （新竹縣政府提供）

新竹縣竹北高鐵特定區與新竹市區及竹科間往來頻繁，現僅依賴縣道117線（如圖為117線中的自強南路）、高鐵橋下道路疏運，尖峰時段經常性交通壅塞。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北高鐵特定區與新竹市區及竹科間往來頻繁，現僅依賴縣道117線（如圖為117線中的自強南路）、高鐵橋下道路疏運，尖峰時段經常性交通壅塞。（記者廖雪茹攝）

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