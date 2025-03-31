新北中和增平面停車場 鶯歌、林口、八里436格汽車位4/1起收費

中和區大仁街、大勇街46巷交叉口新闢平面停車場，有4格汽車位、24格機車位。（記者董冠怡攝）

2025/03/31 22:33

〔記者董冠怡／新北報導〕減少占用、提高周轉率！新北市鶯歌區中正二路及八里區龍米路一、二段；林口區工四路、工五路、工八路，連同既有與增設共計436格汽車位，4月1日起收費管理。此外，中和區大仁街、大勇街46巷交叉口新闢平面停車場，明起營運，包含汽機車及大型重機合計36格。

市府交通局停車營運科長許芫綺表示，鶯歌區中正二路及八里區龍米路一、二段部分路段路側，常有居民陳情反映遭固定車輛久停占用，衍生停車糾紛，會勘後決議增設229格路邊汽車位，收費時間週一至週五早上7點至下午6點。鶯歌區中正二路有30格，4小時開單1次、每次30元；八里區龍米路一、二段有199格，每次60元。

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許芫綺提到，為了提高林口區產業園區內路邊汽車停車格周轉率，原本設置的207格汽車位明起同步收費管理，週一至週五早上8點至下午6點，每半小時10元，經轄管單位同意後委由交通局協助代收，工四路127格、工五路19格、工八路61格。

交通局停車管理科代理科長王昶閔說，大仁段平面停車場距離捷運環狀線景平站步行約5分鐘，附近多為住宅區且鄰近大勇街市場，人潮及車流眾多，加上當地反映較多大型重機停車需求，經市府工務局違章建築拆除大隊清除占用物，利用閒置用地劃設4格汽車位、24格機車位、8格大型重機車位。

王昶閔補充，汽車及大型重機臨停平日每小時20元、假日每小時40元，大型重機月票1500元、汽車因格位數較少故無提供月票；機車臨停當日每次10元、月票200元，場內導入智慧停管設備，採用翻板式停管系統、車牌辨識、悠遊卡感應支付，24小時監控管理，車輛可以快速進出場，減少排隊等候。

交通局說，陸續在公有路外停車場檢討合適空間，增設大重機專用停車格，包含大仁段平面停車場8格在內，目前累計71場設置413格。現行對於公有停車場大重機車格劃設尚無規範一定比例，原則上配合需求及空間可行性檢討劃設；另提醒，無論場內有無設置大重機專用格，所有小型車格都可供大重機停放。

中和區大仁段平面停車場設置8格大型重機車位。（記者董冠怡攝）

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