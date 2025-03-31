擺脫大火空污惡名 泰豐輪胎中壢舊廠自辦新市鎮明年誕生

擺脫大火釀空污惡名，泰豐輪胎中壢舊廠自辦新市鎮明年誕生，圖為重劃範圍與都市計畫內容。（桃市府提供）

2025/03/31 21:51

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區台1線中華路旁的泰豐輪胎中壢舊廠區，泰豐輪胎公司推動自辦市地重劃區重劃工程，2022年11月經市府核定、前年9月拆除廠房，今（31）日終於迎來辦理重劃工程動工典禮，桃園市長張善政出席典禮表示，泰豐自辦市地重劃後釋出3.3公頃公共設施及5.5公頃住商綜合區，明年完工後進行地面建物開發，其一旁就是台1線及鐵路地下化，基地周邊未來將新設中原車站，並串聯中壢車站規劃10多公里的亮麗廊道，未來可望帶動地方發展及改善居住品質，繁榮可期。

泰豐自辦市地重劃區主要重劃範圍為泰豐輪胎中壢廠舊廠原址，原為泰豐輪胎在桃園生產製造的重要據點，也是中壢在地的製造產業代表之一，因該場址2017年1月曾發生火災造成民眾公安疑慮，之後泰豐輪胎因應產業轉型，配合市府辦理都市計劃變更，為促進本區更新發展，在市府地政局、都發局等相關局處努力下，在2022年11月核准辦理自辦重劃，並在去年完成舊廠房拆除，現在即將進入重劃工程動工的階段。

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市府地政局長蔡金鐘表示，泰豐自辦市地重劃區面積約8.8公頃，區位鄰近鐵路地下化的中壢車站及中原車站，重劃完成後預計可以取得3.3公頃的公共設施，包括3處公園及1處停車場大型公共設施，可串接台1線中華路、中原文創營區、普義路至鐵路地下化區域、中原大學等商圈活動及人口密集區域，建構機能完善且優質的生活場域。他提到，重劃工程預計明年底完工，2027年重劃完成後，原有工廠景觀將翻轉打造為全新樂活風貌的生活環境景觀，對於中壢地區的地方發展有非常正面的幫助。

泰豐輪胎公司董事長郭林諒感謝市府的協助與支持，泰豐輪胎將依原計畫進行施工，確保施工安全並如期完工，進一步改善居民生活品質，並促進中壢區的繁榮發展。

包括市府經濟發展局長張誠、都市發展局長江南志、工務局副局長潘子儀、中壢區長李日強、市議員葉明月、梁為超、謝美英、彭俊豪等人到場；謝美英提醒，該重劃區地勢較低，過往周邊社區遇強降雨容易積淹水，下水道建設不足，道路規劃10至12公尺也不夠，恐影響未來交通，希望泰豐公司能改善紓解積淹水及路幅問題，透過重劃工程造福地方。

擺脫大火釀空污惡名，泰豐輪胎中壢舊廠自辦新市鎮明年誕生，圖為重劃範圍示意圖。（桃市府提供）

桃園市長張善政（左7）與泰豐輪胎董事長郭林諒（左8）等人主持泰豐自辦市地重劃區重劃工程動工。（記者李容萍攝）

位於中壢區台一線中華路旁的泰豐輪胎中壢舊廠區，自辦新市鎮將於明年誕生。（記者李容萍攝）

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