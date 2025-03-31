燒了1583噸！彰化紙錢集中寫新高 空氣污染大減95％

隨著環境與作法的改變，環保金紙取代了傳統金紙。（記者張聰秋攝）

2025/03/31 22:01

〔記者張聰秋／彰化報導〕紙錢也能環保燒！彰化縣近年積極推動「集中焚燒紙錢」政策，從2020年開始，送到焚化爐統一處理的紙錢量逐年攀升，去年更創下1583噸新高紀錄。環保局分析，主因是宮廟、民眾越來越願意配合，傳統焚燒習慣也悄悄在改變。

許多廟方發現，把紙錢交給環保局來統一處理，不僅省下金爐維修費，也免去人力處理的麻煩，方便又划算，乾脆改配合政府。連社區大樓、企業也加入響應，近兩年環保局LINE預約服務破千筆，讓紙錢集中處理量持續創高。

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環保局空氣品質科表示，以去年來說，集中焚燒的紙錢總重約1583.32公噸，若是傳統露天焚燒，會排出約4.94公噸PM10、4.35公噸PM2.5、1.1公噸氮氧化物和48.45公噸一氧化碳。但透過焚化爐處理，可減少95%的空氣污染，有效改善空品。

除了集中處理，縣府也推「以功代金」，鼓勵大家用捐款替代燒紙錢。近年結合中元節環保祭祀、便利商店、社福團體合作，從2022年的5.4萬元成長到去年已突破21萬元，今年更推出捐款滿300元就送「芬園水粉」的快閃活動。

雖然推行過程一度卡關，碰到不少傳統觀念的阻力，但環保局也不放棄，透過辦淨爐儀式、提供疏文範本、設立友善寺廟示範點、開發文創品等方式，努力在「信仰」與「環保」間找出平衡點。

傳統金紙業也悄悄轉型。一位在彰化市經營金紙店的張姓老闆坦言，這行多由5、60歲的長輩撐著，年輕人不太願意接班。不過這幾年他們也順勢改賣環保金紙，靠較高單價的產品和周邊商品撐營業額，希望能減少政策帶來的衝擊。

不少民眾發現，環保金紙雖然價格是傳統金紙的2到3倍，像以前一份大壽金只要20元，改用環保版就要40元，有的甚至貴到80元，但大家使用量自然減少，也更懂得「心意到就好」。有民眾說，現在寧願捐款代替燒紙錢，覺得更有意義，對祖先也對得起，更為社會盡一份力。

環保金紙強調用環保材料，燃燒時減少空污，也能達到祭祀的傳統習俗，成了金紙市場的主流。（記者張聰秋攝）

彰化縣今年推出捐款滿300元就送「芬園水粉」的快閃活動，活動現場就有民眾響應並把「芬園水粉」當成供品祭拜。 （環保局提供）

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