找工作注意！桃竹苗4月8場徵才、近萬職缺等你來。（桃竹苗分署提供）

2025/03/31 22:09

〔記者李容萍／桃園報導〕時序進入4月，勞動部協助青年快速投入職場，推動「初次尋職青年穩定就業計畫」、「青年職得好評」等多項青年就業促進措施，勞動力發展署桃竹苗分署於4月在新竹、苗栗及桃園地區舉辦8場徵才活動，邀請267家優質廠商，釋出9217個職缺，有求職需求或規劃轉職的民眾可把握機會躍參加。

桃園地區首場4月2日上午11點至下午3點在蘆竹區興仁市民活動中心規劃原住民亮點場次，邀請台灣水泥、良福保全、台灣順豐速運、福容大飯店、長家國際食品等25家原住民友善企業，提供月薪最高10萬元的高薪職缺，提供原住民朋友更多元的就業機會與員工支持資源，讓不同背景的求職者順利找到適合的工作並穩定就業！

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桃園地區另4場分為4月11日下午1點30分至3點30分在平鎮婦幼館；16日上午9點至12點30分在中壢就業中心；23日上午10點至下午3點在開南大學，此為校園就業博覽會；25日下午1點30分3點30分在桃園區五中市民活動中心。

苗栗、竹北及新竹地區徵才活動將於4月9日、18日及29日舉行。其中，4月9日的徵才活動於竹南科學園區行政服務中心登場，邀請京元電子、鼎元光電、聯嘉光電、嘉晶電子、亞東氣體、中國砂輪（晶圓廠）、錼創等20家企業，提供800個職缺，本場活動結合智慧媒合系統及無紙化系統，並導入數位化面試，協助廠商招募人力更便利，當日面試兩家以上還有好禮三選一，再加碼抽7-11超商200元禮卷10名。

另4月29日的徵才活動將於中華大學舉辦，屆時將有台亞半導體、宜特科技、邁萃斯精密、索爾思光電等80家企業，共釋出2500個職缺，活動現場設有「青年就業專區」提供職涯諮詢及面試技巧指導，協助青年求職者掌握職場競爭優勢。

桃竹苗分署長賴家仁表示，勞動部推動「初次尋職青年穩定就業計畫」針對15至29歲、未在學且連續待業90日以上的青年量身打造，提供每月5000元的尋職津貼，最高可領取1萬5000元；就業後若持續任職同一家公司滿30日、90日與180日，可再獲得最高3萬5000元的就業獎勵金，尋職津貼與就業獎勵金合計最高4萬5000元。

找工作注意！桃竹苗4月8場徵才、近萬職缺等你來。（桃竹苗分署提供）

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