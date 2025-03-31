一年一次塞爆納骨塔 彰化掃墓專車推不起來原因曝

這幾年不少彰化縣旅外鄉親也學會避開高峰，選擇提早掃墓，分散人流，但交通打結仍然有。（記者張聰秋攝）

2025/03/31 21:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕清明節快到了，民眾準備掃墓，交通塞車幾乎年年上演。彰化縣每年死亡人數平均破萬，依內政部統計，全國火化率高達98％，等於一年有超過1萬1000多名往生者選擇火化，骨灰集中安置在納骨塔，導致清明期間人車大爆量，擠進納骨塔周邊小路，變成一場硬仗。

時代不同，早年以土葬為主，墓地分散各處，交通壓力不大，但現在多改採火葬，骨灰統一送進納骨塔，剛好又多位於郊區，道路窄、停車位少，人一多就塞爆，掃墓就要面對塞車很累人。

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目前彰化沒有設火化場，雖然無法精準統計縣內火化人數，不過比照全國98％火化率來看，幾乎所有往生者最終都進了納骨塔。根據統計，2020到2024年間，彰化每年平均死亡人數約1萬1593人，火化後納骨，清明祭祖勢必湧現大批人潮、車潮。

住在伸港的李小姐說，她和住在台中的妹妹每年都得開車到大村鄉的納骨塔拜父親，「一年大塞一次，早就習慣了！」她們這幾年學聰明，改提前掃墓或一大早出門，才能避開人擠人、搶車位、卡在車陣的窘境。

為了紓解塞車，縣府過去也曾學六都推「掃墓專車」，但因搭乘不便、使用率太低早就停辦。民政處表示，很多人掃墓都會帶祭品，搭車不方便，還要等車，所以大部分還是選擇開車自駕，建議民眾能提前掃墓最實際。

民政處也說，納骨塔是各鄉鎮市公所管轄，交通規劃也由各地公所主導，縣府則扮演協助角色。這幾年不少旅外鄉親也學會避開高峰，選擇提早掃墓，分散人流，塞車情況也稍有改善。

很多人掃墓都會帶祭品，搭車不方便，還要等車，所以大部分都是選擇開車自駕前往，墓園、納骨塔在郊區，道路狹窄，人潮來塞車問題跟著來。（記者張聰秋攝）

每年清明節，各大納骨塔湧入祭祀人潮、車潮，交通成了一大考驗。（記者張聰秋攝）

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