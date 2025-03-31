清明連假玩水去！屏東高樹新豐親水公園 4/4~4/5免費開放

高樹鄉新豐親水公園每次開放都吸引大批人潮戲水。（資料照）

2025/03/31 19:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕超受親子歡迎的屏東縣高樹鄉新豐親水公園，配合清明連假將於4月4日、5日再度開放免費戲水，高樹鄉公所同時在此舉辦「2025綻放高樹 兒童夢樂園」活動，有市集、美食、表演、水陸雙樂園，要讓大小朋友玩得盡興。

屏縣高樹鄉新豐村河堤八八風災時遭到大水沖毀，在河堤重新建置後，高樹鄉公所打造新豐親水公園，有近43個籃球場大的戲水池，建置各種童趣造型花灑、水中溜滑梯、草坪、觀景台、景觀廊道、遮陽棚、淋浴更衣間等設備，成為親子夢幻戲水天堂，在大武山景環繞下的親水公園，近年不定期配合大型活動與連假開放，每次開放都吸引大批人潮，小朋友們總是玩到不想回家，曾經創下單日吸2萬人次的盛況。

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高樹鄉公所清明連假期間推出「綻放高樹 兒童夢樂園」活動，4月4日（週五）、5日（週六）上午10點至下午5點登場，安排舞台演出以及許多互動節目，活動周邊還有市集攤販讓大小朋友一起享用美食 ，高樹鄉公所表示，歡迎親子踴躍前往參加，歡度快樂的兒童節。

相當受到歡迎的新豐親水公園。（資料照）

群山環繞的屏縣高樹鄉新豐親水公園是親子戲水樂園。（資料照）

屏縣高樹鄉公所將於4月4日至5日兩天，在新豐親水公園舉辦兒童節活動。（高樹鄉公所提供）

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