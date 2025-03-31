清水塌陷建築物公告停止使用 受影響住戶全數安頓

清水區中興街爛尾樓坍塌，清水區公所人員關懷受影響的住戶。（市府提供）

2025/03/31 19:56

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區中興街爛尾樓，日前因5、6樓塌陷，公告停止使用，共有10戶住戶受影響，經市府社會局、區公所及不動產租賃住宅服務公會積極協助與持續媒合，目前受影響的10戶已全數找到新的安頓處所，趁著週末返回舊家整理行李，今天搬至新住處，社會局表示，後續將持續追蹤關懷。

清水區中興街爛尾樓，經建築師、土木技師、結構技師3大技師公會現勘評估後，已公告並通知建築物住戶、所有權人停止使用，並限期4月30日前遷離。

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社會局指出，住戶安置旅館期間，家庭中心啟動一戶一社工關懷，偕同區公所人員和里長，每日電話關心問候、親訪關懷慰問、發送基本生活物資與提供租屋資訊。目前受影響的10戶，目前有8戶找到新的租屋處，1戶依親，1戶暫時依親並持續尋找租屋。

其中，住戶林女士在安置期間十分焦慮，經常徹夜難眠。不動產租賃住宅服務公會協助她在沙鹿區找到1間原價月租7000元的套房，並與房東爭取降價為6000元，更協議在合約生效前免費提前入住；同時，公會也確認林女士可申請約4000元的租屋補助，讓她安心簽約入住，也向市府人員的陪伴與協助表示感謝。

社會局表示，特別感謝不動產租賃住宅服務公會，不斷查詢、主動提供符合住戶條件的租屋；後續並將持續追蹤關懷受影響的10戶住戶。

市府協助清水區中興街尾樓的住戶找到新住處。（市府提供）

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