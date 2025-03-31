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    台北保母六都最高齡恐迎雪崩式退休潮 社會局回應了

    托育及就業政策催生聯盟直言，保母高齡化問題嚴重，六都目前50歲以上保母占比已超過6成，台北市佔7成8，新北市則是7成1。（記者楊媛婷攝）

    托育及就業政策催生聯盟直言，保母高齡化問題嚴重，六都目前50歲以上保母占比已超過6成，台北市佔7成8，新北市則是7成1。（記者楊媛婷攝）

    2025/03/31 20:21

    〔記者劉詠韻／台北報導〕托育聯盟等民間團體今（31）日指台北市50歲以上的保母比例從6年前的7成增至目前7成8，屬六都最高。北市社會局表示，在宅保母年齡比例確實逐年增加，但該數據未包含到宅居家托育人員；截至今年3月，50歲以上保母有2886人，去年月費已調增1千元。

    托育聯盟強調，保母高齡化問題日趨嚴重，而六都目前50歲以上保母占比已超過6成，台北市佔7成8，新北市則是7成1，並且六都保母每年加薪僅333元，相比其他工作薪資加薪幅度甚至不及一半，其中以台北及台南最嚴重。若保母行業一直呈現高齡化狀態，未來幾年恐將面臨在宅保母雪崩式退場，家長最後僅剩托嬰中心或更昂貴的到府保母可選。

    針對托育聯盟等民間團體所指北市保母年齡最老，北市社會局回應，該數字僅有在宅居家托育人員齡，未包含到宅居家托育人員，近2年在北市新登記居家托育人員以到宅保母居多，至於在宅保母年齡比例確實逐年增加；截至今年3月托育人員總數4192，50歲以上2886，比例68.8%，未達50歲1306，比例31.2%。

    北市社會局說明，相較其他縣市，北市居家托育人員收費為最高，扣除中央準公共托育補助，家長負擔相仍對其他縣市高，另提供友善托育補助減輕家長負擔，並衡量物價、保母收入及家長負擔，已於2024年9月調高準公共居家托育人員收費標準，月費調增1千元。

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