北市拆公館圓環3步驟 擬明年春節封填地下道

台北市長蔣萬安決定拆除公館圓環，新建工程處處長林昆虎表示，預計自9月啟動前置作業，並擬在明年春節交通流量最少的時後，封填地下道，降低對交通的衝擊。（資料照，台北市政府提供）

2025/03/31 19:15

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安基於安全考量，決定拆除討論多年懸而未決的公館圓環，台北市議員王欣儀今邀集相關單位說明準備工作及在地里長反映意見；新建工程處處長林昆虎表示，工程將分3階段進行，配合交通局的路形規劃時程，自今年9月啟動前置作業，預計明年春節車流量最少的時候進行地下道封填，降低對交通的衝擊，總經費初估約1億元；拆除圓環勢必要降低自來水管位置，台北自來水事業處表示，備援系統成熟，施工期間不會影響供水。

連續7年高居台北市交通事故熱點第1名的公館圓環，在蔣萬安拍板拆除後，有各種對規劃的討論，有人希望取消待轉區，也有人擔心公車行駛平面，恐讓路口交通更混亂；王欣儀邀集相關單位及在地學府里里長李淳琳、大學里里長吳沛璇、萬盛里里長徐福進及萬和里里長吳祚榮，以及民族實驗國民中學校長洪錫璿到場交換意見，臉書《標線改造台灣路》粉專主編劉冠頡也到場分享專業建議。

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交通管制工程處處長張建華先說明拆除圓環、封填地下道公車專用道的改造方案，須配合降低自來水管位置、發電及抽水設施配合拆除，公車動線規劃，未來改為正交路口、重新配置路寬，將委外研究規劃，預計5月中上網公告、6月完成招標，今年底前完成路型定案。

劉冠頡介紹了國外渦輪圓環、人車分離號誌等建議，洪錫璿也提出機車爭道的問題，劉冠頡建議將車道縮窄，分別清楚並有各自的號誌，各走各的車道後，沒有空間就不會有機車鑽鳳的問題；交通局副局長葉梓銓表示，北市車道已是法規規定的3公尺，並未特別寬。張建華也對劉冠頡初步的路型設計表示興趣，並表示部分內容可納入規畫參考。

林昆虎表示，預計分三階段進行圓環拆除及地下道封填，第一階段約3個月，自今年9月啟動，在圓環內增設兩個工作井，提供北水處調降水管使用，預計施做到11月，不會影響到交通。

第二階段進入地下道工程，先將平面的圓環削減面積，增加一南一北的公車通行空間，為封閉地下道做準備；接著利用2月春節交通流量最少的時段封填地下道，公車改行平面，將低對周邊交通的衝擊。最後階段配合交通局完成路行規劃，預計自明年3月起，進行周邊路型調整，規劃至明年8月完工，初估工程經費約1億元。

北水處總隊長陳維政說明，調降水管高度配合工程三階段，前兩階段施工都在圓環範圍內，不會影響交通，第三階段在圓環外西側，將配合交通維持計畫降低交通影響；調降水管高度後新使用的金屬材質，要與原來基隆路埋設的鋼筋混凝土水管順接以避免漏水；但他強調，水處推動備援系統已相當成熟，工程進行不會影響到供水。

台北市長蔣萬安決定拆除公館圓環，台北市議員王欣儀31日邀集相關單位說明準備工作及在地里長反映意見。（記者何玉華攝）

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