站牌凌亂看不懂？桃園公車聯管會出手整頓

「桃園市公車聯營管理委員會」31日揭牌，由桃市府與桃園市公共汽車客運商業同業公會、市內公車業者共同成立。（記者鄭淑婷攝）

2025/03/31 18:59

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府與桃園市公共汽車客運商業同業公會、市內公車業者共同成立「桃園市公車聯營管理委員會」，市長張善政今（31）日出席揭牌儀式表示，期盼透過三方合作提供更高品質的公車服務，首要任務就是整頓全市旗桿式站牌。

張善政表示，隨著科技日新月異，自動駕駛及輔助駕駛等新型駕駛技術逐漸普及，未來將逐步導入公車系統，過程中公車聯管會將作為關鍵的溝通平台，協助市府制定相關配套措施，此外，公車聯管會目前也積極解決市內旗桿式站牌規劃凌亂問題，相信藉由與公車聯管會的密切合作，將有效提升桃園市公車服務水準。

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桃園市公共汽車客運商業同業公會理事長梁家明表示，公車聯管會未來的主要任務，包括市內客運業者站牌統一管理、協助市府執行相關交辦事項，並進一步促進客運業者間的資源合作與共享，為桃園的公車服務開創全新局面。

交通局表示，公車聯管會營運基金由各客運業者依車輛數比例出資，其組織架構設有執行長負責業務運作，並分設站牌維護、票證業務及票證分析3組，其中站牌維護組已開始展開巡檢維護工作，其餘2組將持續延攬專業人才，負責票證整合及數據分析。

公車聯管會首任執行長吳金全表示，成立後首要整頓全市旗桿市站牌，目前桃園市約有4650個站牌，其中2256面為旗桿式站牌，過去客運業者旗桿式站牌都是各自獨立，後續將召集7家客運業者開會，針對經營的路線、站牌進行統整，也解決過去同站不同名、同名不同站的問題。

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