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    台南這本「六甲筆記本」厲害 集實用、藝術及防災功能

    筆記本內印上裝置藝術的六甲旅遊地圖。（記者楊金城攝）

    筆記本內印上裝置藝術的六甲旅遊地圖。（記者楊金城攝）

    2025/03/31 18:59

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市六甲區公所，以在地裝置藝術的Q版畫作，出版六甲裝置藝術記事本，今天（31日）發表，將裝置藝術及避難處所資訊融入筆記本內，集實用、童趣藝術及防災功能於一身。

    六甲區內各個角落布置了各項裝置藝術，為自然鄉村美景增添了不少人文色彩，也讓民眾與遊客在欣賞同時更加認識六甲人文歷史，像是龜港社區的烏龜藝術牆、龜港大排紅色景觀橋、六甲水林里可食地景、六甲公園藝術燈箱、台一線六鹿入口地標、六甲國小校內孔子雕像等。

    筆記本內的裝置藝術Q版插畫，充滿童趣風格，區長陳啓榮並親筆題詩，讓普通的筆記本成為獨具一格的文創藝術品。陳啓榮說，筆記本內也印上裝置藝術的六甲旅遊地圖，同時列出11處避難收容處所位址、客運官網及公所官網、臉書粉絲專頁，除了一般記事實用、欣賞藝術畫，還能提升民眾防災能力及知識。

    六甲裝置藝術筆記本先印製1000本，在畢業季時將贈送給國中小優秀畢業生與模範生，讓學生用來記錄生活的美好與學習的歷程、認識防災避難資訊。

    六甲區公所以六甲裝置藝術為主題，之前已推出文創品有冰箱貼磁鐵、詩詞小書籤與認識六甲繪本，現在又出版筆記本，發揮創意，宣傳六甲在地特色、帶動觀光，獲得台南市長黃偉哲肯定。

    六甲裝置藝術，水林里可食地景。（記者楊金城攝）

    六甲裝置藝術，水林里可食地景。（記者楊金城攝）

    筆記本內的六甲裝置藝術Q版插畫，充滿童趣風格。（記者楊金城攝）

    筆記本內的六甲裝置藝術Q版插畫，充滿童趣風格。（記者楊金城攝）

    台南六甲裝置藝術記事本，今天（31日）由區長陳啓榮（右）發表。（記者楊金城攝）

    台南六甲裝置藝術記事本，今天（31日）由區長陳啓榮（右）發表。（記者楊金城攝）

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