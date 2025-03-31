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    休養5個月！基隆嶼及潮境保育區開放登島 4/1起每日1200人

    「基隆嶼及潮境保育區」開放登島，4月1日至10月31日起開放預約，每日開放1200名遊客登島。（基隆市政府產業發展處提供）

    「基隆嶼及潮境保育區」開放登島，4月1日至10月31日起開放預約，每日開放1200名遊客登島。（基隆市政府產業發展處提供）

    2025/03/31 18:49

    〔記者陳奕劭／新北報導〕經過5個月休養期，基隆市政府產業發展處宣布，「基隆嶼及潮境保育區」4月1日至10月31日起開放預約，每日開放1200名遊客登島。市府產發處代理處長蔡馥嚀提醒，保育區禁止任何破壞棲地與採捕水生動植物，違規者可處3萬元至15萬元罰款。相關資訊可至粉絲專頁「潮嚮山海基隆」或基隆市海洋保護區官網查詢。

    蔡馥嚀表示，基隆嶼4月1日起開放預約，每日開放1200名遊客，行程包含登島、繞島嶼登頂，沿著濱海步道可以火山地質、海蝕景觀，島上珍稀植物海桐、鐵炮百合與金花石蒜等四季的景色變化。遊客沿著登山步道，沿途欣賞「海檻奇觀」與台灣北海岸線，還能與燈塔合影留念，體驗絕美的海天一色。

    為確保潮境保育區生態保護與遊憩活動的平衡，她指出，去年推出「潮境2．0」辦法，實施總量與單一出入口管制方案，民眾進入保育區前需事先申請線上實名制。水域平日開放200人，假日分為上午與下午各開放200人，水域活動者須持有國內外潛水機構的合格證書；陸域每日開放200人，由市府核准解說員帶領進出，周邊居民或專案申請科學研究不在此限。

    蔡馥嚀提醒，保育區核心區內不允許船隻作業，禁止破壞棲地與採捕水生動植物行為，違規者將依漁業法處3萬元至15萬元罰款。今年市府繼許推動海洋公民科學家培訓營、水上體驗及海洋保育教育課程等，邀請民眾體驗大自然的多樣性與樂趣，為保護海洋生態盡一份心力。

    遊客還能與燈塔合影留念，體驗絕美的海天一色。（基隆市政府產業發展處提供）

    遊客還能與燈塔合影留念，體驗絕美的海天一色。（基隆市政府產業發展處提供）

    「基隆嶼及潮境保育區」4月1日至10月31日起開放預約，每日開放1200名遊客登島。（基隆市政府產業發展處提供）

    「基隆嶼及潮境保育區」4月1日至10月31日起開放預約，每日開放1200名遊客登島。（基隆市政府產業發展處提供）

    遊客沿著濱海步道可以火山地質、海蝕景觀。（基隆市政府產業發展處提供）

    遊客沿著濱海步道可以火山地質、海蝕景觀。（基隆市政府產業發展處提供）

    潮境保育區水下生態豐富，圖為黑邊波緣海麒麟。（基隆市政府產業發展處提供）

    潮境保育區水下生態豐富，圖為黑邊波緣海麒麟。（基隆市政府產業發展處提供）

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