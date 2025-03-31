台灣好湯金泉獎評選 礁溪溫泉金獎3連霸小踩街歡慶

礁溪溫泉參加台灣好湯金泉獎評選，再度榮獲「十泉十美獎」金獎，今舉辦踩街慶祝。（宜蘭縣府提供）

2025/03/31 19:08

〔記者江志雄／宜蘭報導〕2024-2025台灣好湯金泉獎評選，宜蘭縣礁溪溫泉再度榮獲象徵最高榮譽的「十泉十美獎」金獎，締造3連霸佳績，更一舉奪下5項大獎。宜蘭縣政府、礁溪鄉公所及宜蘭縣溫泉產業發展協會今天（31日）推出歡慶小踩街，讓鄉親分享喜悅。

台灣好湯金泉獎由觀光署、中華民國溫泉觀光協會、各區溫泉協會攜手推動，被視為國內溫泉界年度盛事，本屆評選有19個溫泉區參賽，經過2個月專家評審實地考察、1個月網路票選，最後由宜蘭縣礁溪溫泉區、苗栗縣泰安溫泉區奪下「十泉十美獎」金獎。

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縣府表示，台灣好湯金泉獎票選過程，透過各種管道行銷，發動地方各界參與投票，終讓礁溪溫泉在本次評選成為贏家，成功締造首獎3連霸，一舉得下「十泉十美獎」金獎、「最佳新創獎」金獎、「五大友善好湯」優等、「五大優質服務好湯」銅獎、「五大旅遊推薦好湯」等5大獎項，充分展現礁溪溫泉魅力與實力。

為了分享這項得來不易殊榮，縣府偕同礁溪鄉公所、在地的溫泉產業發展協會辦理歡慶小踩街慶祝，代理縣長林茂盛、議長張勝德、礁溪鄉長張永德、涉貪案被停職的縣長林姿妙等人，均出席盛會分享榮耀。踩街過程天空下著毛毛雨，但雨勢澆不熄眾人熱情，每人臉書掛著微笑，不時批出大拇指，喜悅之情溢於言表。

縣府表示，將持續攜手地方提升縣內旅遊品質，打造優質觀光環境，邀請大家體驗礁溪溫泉獨特魅力，探索宜蘭的迷人風光與文化之美。溫泉業者期盼再接再厲，助礁溪溫泉繼續奪大獎。

宜蘭縣代理縣長林茂盛（後排左4）出席礁溪溫泉踩街分享榮耀。（宜蘭縣府提供）

礁溪溫泉在本屆台灣好湯金泉獎評選奪下5項大獎。（宜蘭縣府提供）

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