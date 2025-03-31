好暖！ 幫南投特教學校學生圓出國畢旅夢 志工包500盒水餃義賣湊足旅費

台灣奇異天然飲食教育關懷協會號召志工，分多次包水餃義賣，為南投特教學生國外畢旅圓夢。（記者陳鳳麗攝）

2025/03/31 19:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立南投特教學校高三學生希望能出國畢業旅行，規劃韓國國際教育旅行，教育部有補助經費，但學生仍有自付額，有的家境較差考慮放棄，教學生烘焙的業師提議由他們包水餃500盒義賣，社會愛心滿滿，家長會才公布義賣訊息，2天就預訂一空，義工們分批包水餃，今天終於完成所有訂單，讓12名學生都能圓出國畢旅夢。

南投特教學校就讀的學生，皆為身心障礙孩子，高三學生6月就要畢業，有學生上學期就在問「我們什麼時候要畢業旅行？」，由於教育部國教署有國際教育旅行補助計畫，只要8人以上，可補助每人1萬6000元，而其中是中低收人戶補助款可達3萬出頭。

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南投特教學校規劃了韓國5天行，4月21日出發，旅費4萬2000元，有12名學生報名，但因每個人都有自付額，若非中低收入戶，自付額達2萬6000元，有的家長已有意打退堂鼓。

台灣奇異天然飲食教育關懷協會，從3年前開始到該校擔任業師，教學生烘焙或簡單中式點心，他們知道有的學生負擔不起旅費，決定號召志工來包水餃義賣，目標是包500盒，希望募到10萬元。

業師們的愛心讓家長會長孔瑞琪很感動，將訊息傳給親朋好友，因此義賣訊息才公布兩天，500盒水餃就被預訂一空。

這群業師和志工這兩週分4次到校包水餃，今天下午終於完成最後一批，參加畢旅的學生寫了卡片和準備他們做的手工皂，感謝幫他們圓夢的協會老師。而校長王志全和家長會長孔瑞琪也致贈感謝狀，感謝業師們辛苦包了好多天的水餃，為學生一圓出國畢旅夢想。

參加韓國國際教育旅行的學生謝卡片和手工皂，感謝協會的業師。（記者陳鳳麗攝）

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