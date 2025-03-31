金馬獎得主林柏宏代言台灣公益聯盟 關注偏鄉孩童教育

台灣公益聯盟今日宣布，金馬獎得主林柏宏（中）擔任年度公益代言人，與新北市石門國小校長蔡清寬（左一）、公益聯盟創辦人鄭龍水（左三）及新北市屈尺國小校長林錫恩（右一）等人共同關注偏鄉孩童的教育。（台灣公益聯盟提供）

2025/03/31 18:54

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣公益聯盟今（31）日宣布，金馬獎得主林柏宏擔任今（114）年度公益代言人，雙方攜手啟動「偏鄉兒童五育培力」計畫，以「關懷弱勢偏鄉」、「視障學生教育」及「身心障礙者發展」為重點，同時許下年度募款新台幣3000萬元目標，盼讓偏鄉學童能突破先天地理限制，獲得更平等的學習機會，以教育種下希望的種子。

林柏宏在年度形象影片過程中，與全台最北邊的偏鄉小學、石門國小學童們互動，他說，原本以為會當化學老師，意外踏入演藝圈後，一直希望自己能為台灣偏鄉教育做些什麼，當台灣公益聯盟邀請他擔任代言人時，就立刻答應了。而台灣公益聯盟創辦人鄭龍水表示，他自己也是在缺乏教育資源的環境中長大，很能體會視障孩子的感受，不管是偏鄉或是都市的視障孩子，都是弱勢中的弱勢。

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在石門國小，林柏宏感嘆「偏鄉少子化」情況比想像的還嚴重，一個班不到10個學生，教室變得空蕩蕩的。他跟孩子們聊起自己的夢想，一起做實驗，一起當太空人，孩子的未來好像也多了無限可能，他則說自己像是擔任一日代課老師，陪伴孩子探索夢想。

6班以下的偏鄉小校數量已占比3分之1，台灣公益聯盟表示，今年持續推動「夢想教室：偏鄉小校共伴計畫」，希望讓偏鄉小校彼此連結資源，不再單打獨鬥，形成共學網絡。去年舉辦首屆 「偏鄉小校教師共識營」，集結北中南 17校、逾50位校長和老師參加。

大坪國小校長石啟宏表示， 偏鄉小校教職員多是初任教師及初任主任，缺乏經驗，公益聯盟的共伴計畫讓老師可觀摩他校的寶貴經驗，優化自己的教學方式，也讓大坪國小去年獲得「全國教學卓越獎」的金質獎肯定。

台北市政大實小校長陳金粧則表示，學生透過公益聯盟跨校交流平台，在認識他校亮點特色的同時，一邊學習更多台灣的在地文化，比如去年舉辦台灣美食在地特色交流，各區域學校分別介紹小籠包、刈包及辦桌飲食文化等，這些在地養分讓孩子在跟日本、韓國及美國的教育交流中更能自信地介紹我國的文化。

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