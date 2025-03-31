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    高雄危險犬隻全國最多 議員建議飼主應上「責任教育課程」

    高市議員湯詠瑜建議危險犬隻飼主應上「責任教育課程」。（翻攝高雄市議會官網）

    高市議員湯詠瑜建議危險犬隻飼主應上「責任教育課程」。（翻攝高雄市議會官網）

    2025/03/31 18:51

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄比特犬502隻全國最多!市議員湯詠瑜今質詢時建議飼主應該上「責任教育課程」，提高認知與責任感；動保處長葉坤松答詢說，根據本市自治條例教育課程是鼓勵條件，講座等教育宣導則長期執行中。

    湯詠瑜今在農林部門質詢時，要求動保處檢討犬隻絕育狀況，尤其是危險犬隻不減反增，並要求研擬「飼主責任教育課程」避免再造成悲劇。

    她提到高雄2023年犬隻絕育率為53.40%，低於全國平均，而高雄比特犬2022年475隻，2025年增至502隻是全國最多；全市危險犬隻共665隻，已絕育或已申報免絕育478隻，未絕育187隻，近28%沒有絕育。

    她建議絕育需採取更有效措施，有計畫的目標，如針對行政區、寵物的特性等，並應提高飼主認知及責任，建議研擬「飼主責任教育課程」。

    湯詠瑜說，到從本市領養、退養統計，許多飼主有存在飼養先期認知問題，甚至缺乏責任，棄養綠鬣蜥、澳洲小龍蝦、巴西龜等已造成悲劇產生。

    動保處長葉坤松說明，根據本市自治條例教育課程是鼓勵條件，講座等教育宣導已長期執行中。

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