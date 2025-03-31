偏心左轉路段肇事率降16.6％ 桃園市今年再完成10處

桃園市偏心左轉路暢計畫累積完成104處路口改善，經比較改善前後肇事率下降約16.6%。（交通局提供）

2025/03/31 18:27

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市自2023年開始推動偏心左轉路暢計畫，至今累積完成104處路口改善，經比較改善前後肇事率下降約16.6%，13處重點路段整體平均路口等待時間降低13.9%，平均從47.2秒降低至40.6秒，顯示偏心左轉車道確實能減少事故並提高行車效率，交通局長張新福表示，今年將持續推動，預計至少完成10處路段。

交通局表示，偏心左轉路暢計畫主要在解決左轉車輛常於道路等候左轉時造成的回堵問題，主要是透過路口增加左轉專用車道的策略，分流左轉及直行車輛，以提昇道路紓解效率及減少車輛交織的危險性，依左轉車道偏移量與施作範圍可分為部分偏心、完全偏心、路口型、路段型4類型。

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交通局表示，經分析2023年至2024年施作偏心左轉車道104處路口改善前後肇事變化，總肇事件數從1953件減少至1628件，下降16.6%；數據也顯示各類型皆具成效，部分偏心共98處，肇事件數從1690件降至1438件，下降約15%，完全偏心6處，肇事件數從263件降至190件，下降約28%；而路口型有81處，肇事件數從1671件降至1357件，下降約19%，路段型有23處，肇事件數從282件降至271件，下降4%。

交通局表示，以八德區建國路（福國街至仁德路）路段型為例，該路段沿線共設置4處部分偏心左轉車道，路段改善後減少約16%事故，改善前52件、改善後降至44件。

張新福表示，有鑑於偏心左轉計畫成效明顯，今年將持續推動，優先挑選易肇事路段與易壅塞路段進行改善，預計完成至少10處路段型偏心左轉，目前已有2條道路陸續進場施工中，分別為中壢區中豐北路及桃園區中山路台1線省道部分路段。

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