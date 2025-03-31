比特犬效應！浪浪收容量爆棚 彰化代養補助1隻1200元仍抱蛋

小狗聰明漂亮，很討人喜歡，是民眾生活上最好的陪伴者之一。（民眾提供）

2025/03/31 18:35

〔記者張聰秋／彰化報導〕真的很難！彰化縣唯一官方運作的員林市阿寶流浪狗中途之家，空間飽和已久，收容量爆棚，為此，彰化縣動物防疫所今年首度啟動「浪浪代養收容專案」，針對不易被認養的流浪狗貓找代養人或民間團體幫忙飼養，現金補助每隻每月1200元的委託代養費用，但公告已滿3個月了還是無人來申請，讓動防所頭痛不已，將再精算飼養成本，研議是否再提高補助費用，以提高代養意願。

不過，由於代養的對象限定是不容易被認養的流浪貓、狗，外觀本身就比較不討喜，或是具攻擊性，會追車咬人才會被安置到中途之家，想要飼養要非常具有愛心與耐心，且有足夠的空間與醫療環境，同時要考慮到飼養過程可能咬人的風險，飼養風險相對比個性溫和、沒有攻擊性容易被馴化的一般犬貓高出許多。

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彰化縣動物防疫所所長董孟治坦言，確實不太容易，在法規無去執行安樂死，且零撲殺的保護動物機制下，要替不易認養的犬貓找到合適的收容者與地點真的不是那麼容易，「這個問題全國各縣市都有，還沒有縣市可以圓滿解決。」他強調。

本月17日，台北市才發生比特犬11天內2度從車窗跳車咬人，彰化21日也傳出彰化警分局副分局長鐘振邦慢跑時遭流浪狗群追咬，情況驚險。接連事件讓不少民眾心生畏懼，擔心一旦代養反被咬傷、惹上麻煩，寧可敬而遠之。

董孟治表示，通常被通報追車追人或會咬人的流浪狗，被抓回安置到中途之家，動防所獸醫師在其情緒穩定後會進行結紮手術，術後由於其具攻擊性無法再回放，更不容易被人認養走，這些往往就認定為不易認養的浪浪，然而，中途之家工作人員在照護時也由於彼此的不熟悉，也要防範被咬的風險，照護起來格外辛苦也是有壓力。

即使如此，動防所仍持續努力從源頭減量，推動流浪犬貓下鄉絕育專案。今年預計舉辦18場免費混種犬貓結紮、寵物登記及狂犬病疫苗施打三合一活動，設籍本縣且年滿18歲的縣民，以及認養中途之家犬貓者皆可報名。活動採線上預約，名額有限，額滿為止。

更多資訊可上動防所官網或電洽（04）7620774分機221洽詢。

彰化縣今年預計舉辦18場免費混種犬貓結紮、寵物登記及狂犬病疫苗施打三合一活動，動防所歡迎飼主善加利用資源。（動防所提供）

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