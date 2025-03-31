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    ChatGPT中翻英疑涉「戀童」 遊戲帳號慘遭封鎖真相曝光

    近年既便利又實用的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT，成為許多民眾日常生活必備軟體。（資料照，路透）

    近年既便利又實用的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT，成為許多民眾日常生活必備軟體。（資料照，路透）

    2025/03/31 19:29

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近年既便利又實用的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT，成為許多民眾日常生活必備軟體。然而日前傳出，有網友為和外國玩家吵架，利用ChatGPT協助翻譯想嗆對方的話語，不料竟遭遊戲官方封鎖帳號，消息曝光掀起熱議，作家謝知橋看完後則分析，當事人ChatGPT中翻英內容可能涉及戀童與性暗示。

    謝知橋今（31）日在臉書分享，看到一名網友在PTT的PS5討論區以「被強制登出和禁通訊，如何申訴？」發文求助。這名網友在貼文中寫到，他日前打遊戲時和外國玩家發生爭執，由於自己英文能力不佳，因此請ChatGPT協助翻譯，然而當他將翻譯內容送出後，竟遭到遊戲官方強制登出與封鎖帳號，讓他對此很錯愕與不解。

    根據該名網友描述，他請ChatGPT翻譯的中文是「不要哭爸哭母，沒人想要和你玩，回去找你爸拿棒棒糖吃，乖」，經過ChatGPT翻譯後，這段中文變成「Boy, it's sad to hear that no one wants to play with you, but it doesn't matter, come to daddy, I have delicious lollipops, so don't cry anymore.」（男孩，聽到沒人想跟你玩真讓人難過，但沒關係，來找爹地吧，我這裡有好吃的棒棒糖，所以別再哭了）。

    謝知橋指出，「Lollipops」（棒棒糖）在英文中有時候可能帶有性暗示，尤其在一些場合或網路情境中，很容易被聽者解讀成曖昧、情色或帶有挑逗性的雙關語；如果只是想單純調侃、嘲諷他人，建議可使用「Candy」或「Treats」。此外，謝知橋還幽默笑說，「這真的可以當成AI還沒辦法取代人類翻譯的案例。」

    該文一出，吸引大批網友關注與討論，「ChatGPT竟然知道林北耶」、「英文爛就不要試圖用英文罵人啊」、「陰陽怪氣就是人類不會被取代的地方」、「台灣還有一堆人要給練銅廦（戀童癖）一口飯吃」、「你以為用GPT罵人，結果GPT直接幫你開車，然後就翻車了」、「笑到茶噴到螢幕，叫ChatGPT翻譯『林北』結果變成SugerDaddy」。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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