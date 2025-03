近年既便利又實用的人工智慧(AI)聊天機器人ChatGPT,成為許多民眾日常生活必備軟體。(資料照,路透)

2025/03/31

〔即時新聞/綜合報導〕近年既便利又實用的人工智慧(AI)聊天機器人ChatGPT,成為許多民眾日常生活必備軟體。然而日前傳出,有網友為和外國玩家吵架,利用ChatGPT協助翻譯想嗆對方的話語,不料竟遭遊戲官方封鎖帳號,消息曝光掀起熱議,作家謝知橋看完後則分析,當事人ChatGPT中翻英內容可能涉及戀童與性暗示。

謝知橋今(31)日在臉書分享,看到一名網友在PTT的PS5討論區以「被強制登出和禁通訊,如何申訴?」發文求助。這名網友在貼文中寫到,他日前打遊戲時和外國玩家發生爭執,由於自己英文能力不佳,因此請ChatGPT協助翻譯,然而當他將翻譯內容送出後,竟遭到遊戲官方強制登出與封鎖帳號,讓他對此很錯愕與不解。

根據該名網友描述,他請ChatGPT翻譯的中文是「不要哭爸哭母,沒人想要和你玩,回去找你爸拿棒棒糖吃,乖」,經過ChatGPT翻譯後,這段中文變成「Boy, it's sad to hear that no one wants to play with you, but it doesn't matter, come to daddy, I have delicious lollipops, so don't cry anymore.」(男孩,聽到沒人想跟你玩真讓人難過,但沒關係,來找爹地吧,我這裡有好吃的棒棒糖,所以別再哭了)。

謝知橋指出,「Lollipops」(棒棒糖)在英文中有時候可能帶有性暗示,尤其在一些場合或網路情境中,很容易被聽者解讀成曖昧、情色或帶有挑逗性的雙關語;如果只是想單純調侃、嘲諷他人,建議可使用「Candy」或「Treats」。此外,謝知橋還幽默笑說,「這真的可以當成AI還沒辦法取代人類翻譯的案例。」

該文一出,吸引大批網友關注與討論,「ChatGPT竟然知道林北耶」、「英文爛就不要試圖用英文罵人啊」、「陰陽怪氣就是人類不會被取代的地方」、「台灣還有一堆人要給練銅廦(戀童癖)一口飯吃」、「你以為用GPT罵人,結果GPT直接幫你開車,然後就翻車了」、「笑到茶噴到螢幕,叫ChatGPT翻譯『林北』結果變成SugerDaddy」。

