2盤肉就破萬挨轟！台南「牛五藏」發正式聲明：保留法律追訴權

牛五藏發布聲明。（圖翻攝自Google街景圖）

2025/03/31 18:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有民眾在網上發文控訴台南知名火鍋店「牛五藏」推出的「無菜單燒烤」太貴，貼出帳單驚見僅點2盤肉就要破萬元，貼文曝光引發輿論熱議。對此，牛五藏稍早發布正式聲明回應爭議，承諾將進一步改善菜單，確保資訊與溝通更加清晰明確，不過店家也強調，如果還有人繼續損害其聲譽，他們將保留法律追訴權。

一名女網友29日在Threads上發文表示，當天她與朋友為了慶生，到台南市安平區的火鍋名店「牛五藏」吃老闆推薦的燒烤，雖然燒烤沒有提供菜單，但因為過去在該店吃火鍋價格都算合理，因此沒有多想，沒想到用完餐看到總計15440元的帳單後嚇傻，「就不提肉有多乾柴了，僅討論價格合理性。8片山藥880元、12片櫛瓜880元、肉2盤分別5500元和4600元……對！都是一盤！然後連炭火都要收錢？史上第一次遇到！」

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原PO還補充表示，該價格並不是有專人在桌邊服務，而是她們自行手動烤肉，她還特別詢問店員肉品的部位，但店員完全不知道。貼文曝光後引發數千名網友熱議，「兩盤肉一萬多？要不要乾脆用搶的？」、「老闆真貼心，明明可以直接搶劫還給你2盤肉」、「12片櫛瓜880元，都可以在我這買一箱了」、「這真的太扯了」、「您和您的朋友們的反應是完全正常的，這個價格絕對不是在合理的範圍內，建議向消保單位申訴」。

昨天（30日）「牛五藏」業者接受媒體採訪時宣稱，店內燒烤是無菜單制，主要是提供給熟客，當天提供的是特選台灣牛的厚切熟成上蓋，號稱每頭牛只有2條的肋眼上蓋，另外還有來自日本的山藥、南投高山產的櫛瓜，成本高價格當然也高。至於炭火為何也要收錢，業者稱他們為了要提升烤肉風味，使用的是日本高級紀州備長炭與其他日本炭混合。

不過還是有大批網友無法接受業者的說法，輿論持續延燒。對此，「牛五藏」今天下午在官方臉書發布正式聲明，「近日關於本公司私廚無菜單台灣牛料理，在社群平台上引發相關輿論，對此非常理解大家的關切。牛五藏始終秉持著提供顧客最佳餐飲體驗的宗旨，並且依據顧客餐飲的需求與市場環境變化進行調整。為此，我們將進一步改善菜單，確保資訊與溝通更加清晰明確，並加強內部人員訓練，提升團隊的服務品質。對此本公司致上最大的歉意，虛心接受大家寶貴的意見與建議，我們將持續提供更好的餐飲體驗。」

不過該聲明的右下角，以特別小的字體寫道：「其他涉及相關法律責任或損害聲譽，牛五藏將保留法律追訴權」。網友紛紛在聲明下方留言，「我就窮啊，吃不起一盤880的櫛瓜，這樣也要被告嗎？」、「價格開這樣跟加強人員訓練有什麼關係？」、「不是說你們餐廳提高價錢不行，是要有一個合理範圍，隨便冠上一個地區名就把價格拉到天價高，誰能接受？」、「應該要退費吧！簡直是詐騙集團！」、「還要告人？所以？要告什麼？」、「說實話會被吉嗎？」、「承認訂價不合理很難嗎？」

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