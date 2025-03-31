手信霧隱城公益日封館招待500弱勢兒 愛心銅鑼燒收益5％捐救助金專戶

桃園市長張善政（右4）等人感謝桃園觀光工廠辦理手信坊歡樂銅鑼燒季公益活動。（記者李容萍攝）

2025/03/31 18:45

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區的手信霧隱城為台灣首座日式主題觀光工廠，今（31）日舉辦「公益日」活動，封館招待500名弱勢兒童，免費體驗各項遊戲及DIY銅鑼燒漢堡，同時宣布「2025手信坊歡樂銅鑼燒季公益活動」起跑，將加碼愛心銅鑼燒收益5％捐給桃園市社會救助金專戶。

桃園市長張善政出席活動表示，手信霧隱城是龍潭的代表性觀光工廠，更是桃園知名旅遊景點，在兒童節前夕，手信霧隱城與桃園市觀光發展基金會合作，以封館方式招待境500餘名偏鄉、弱勢與桃園龍潭地區的兒童，相信會讓孩子留下難忘回憶。

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張善政指出，除今日的封館公益活動，手信坊更捐贈1萬個「愛心銅鑼燒」公益物資，透過市府管道贈予給桃園地區需要關懷的弱勢兒少，手信坊同時承諾在「手信歡樂銅鑼燒祭」活動期間，將「愛心銅鑼燒」收益的5％，捐贈給桃園市政府社會救助金專戶。市府感謝手信坊的善心義舉，期盼藉由此次活動，吸引更多業者一起發揮愛心，讓孩子在這特別的節日，感受到來自社會的溫暖。

桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守說，「手信歡樂銅鑼燒祭」以封館的方式招待桃園市500餘位偏鄉、弱勢與桃園龍潭地區的兒童免費體驗該活動，館內安排各式各樣多達10餘種的銅鑼燒，也有以水果變化的「創意手作銅鑼燒」，包括以桃園在地的台茶17號白鷺所製作綠茶粉所製作的「白鷺奶油紅豆銅鑼燒」，並特製「銅鑼燒漢堡套餐」。此外，還安排小朋友親自體驗手作「趣味銅鑼燒」DIY，最後將自己的手作品帶回家。

手信霧隱城城主陳世洋提到，手信霧隱城是2023年經濟部評鑑的國際觀光亮點，以江戶風情的設計與內部豐富多樣化的展示空間，深受國內外觀光客喜愛。即日起至5月31日歡樂銅鑼燒祭期間購票入場，就會贈送1個愛心銅鑼燒，希望藉由這項愛心活動，讓大家品嘗美味的銅鑼燒之際，也一起做公益。

包括市府經濟發展局長張誠、農業局長陳冠義、觀光旅遊局副局長王麗娟、社會局專門委員李祐銘、龍潭區長鄧昱綵、立法委員呂玉玲、市議員楊朝偉、徐玉樹、劉熒隆、張肇良等人均一同出席活動。

桃園市長張善政（右3）等人感謝桃園觀光工廠辦理手信坊歡樂銅鑼燒季公益活動。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（後右4）等人感謝桃園觀光工廠辦理手信坊歡樂銅鑼燒季公益活動。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（右）好奇觀看小朋友發揮創意體驗手作「趣味銅鑼燒」DIY。（記者李容萍攝）

「2025手信坊歡樂銅鑼燒季公益活動」起跑。（記者李容萍攝）

「2025手信坊歡樂銅鑼燒季公益活動」起跑。（記者李容萍攝）

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