家長質疑全國學生音樂比賽考卷上有姓名 教育部：行之多年

「113學年度全國學生音樂比賽」決賽順利完成舉辦，參賽的建中樂旗隊帶來精彩的演出。但有家長質疑，考試卷上有考生姓名形成不公平，教育部則回應行之多年，不影響賽事的公平公正。（教育部提供）

2025/03/31 18:12

〔記者林曉雲／台北報導〕全國學生音樂比賽，家長向本報投訴質疑，今年將參賽者的姓名印在考試卷上，造成不公平。教育部說明，自107學年度起，音樂比賽個人項目「樂曲創作或歌曲創作」類別，為回應民眾建議，除原參賽序號外，另於答案卷加註參賽者學校及姓名，俾利參賽者及試場人員雙重確認身分，以維護參賽學生權益，此做法已行之有年，並經過嚴謹的彌封與評分機制確保公平性，迄今未發現影響評審結果的情形。

「113學年度全國學生音樂比賽」決賽於今（114）年3月1日至3月29日順利舉行，分別在新竹縣、新竹市（北區）、雲林縣（中區）、台南市（南區）、高雄市（全區）等16個場地熱烈展開，吸引來自全國各地的音樂好手，共計1771隊團體參賽，總參與學生達4萬7394人次；個人項目則有2307名學生角逐榮耀，整體參與人數再創歷年新高。

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以建中樂旗隊為例，副隊長蔡杰恩分享，參加全國賽是一次極具挑戰性的經驗，開學後即採高強度訓練，比賽前更密集晨練與團練，每次流汗與堅持，都是為了呈現最好的自己，身為副隊長，不僅要提升個人表現，還需要協助隊員調整細節及穩定士氣，站上舞台那刻，所有疲憊都轉化為熱情，音樂響起瞬間，全體隊員全心投入，享受努力的成果。

教育部師藝司科長彭寶樹說明，為維護競賽公平、公正，主辦單位於比賽結束後即收卷，並隨即將答案卷上方之參賽者姓名進行彌封作業，始提供評審委員進行評分，且閱卷時全程均配有監場主任、監場副主任及試務人員在場共同作業，透過慎重及嚴謹之彌封作業方式；另音樂比賽各項目均聘用7位評審，並依音樂比賽實施要點規定，採中間分數平均法，以維護競賽之公平原則。

彭寶樹表示，全國學生音樂比賽由國立台灣藝術教育館主辦，各縣市政府承辦，教育部為指導單位，教育部將持續督導藝教館，以嚴謹辦理音樂比賽，以維護及保障全體參賽學生權益。

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