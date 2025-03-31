雙北「公車學院」開訓！百名新駕駛上課 強化行車安全

雙北「公車學院」31日開訓，找來約百名年資未滿1年的新進駕駛長上課。圖為綜合討論時間，一名駕駛提問。（記者林承鴻攝）

2025/03/31 17:59

〔記者林承鴻／台北報導〕雙北「公車學院」今（31）日開訓，找來約百名年資未滿1年的新進駕駛長上課，並邀請駕駛長現身說法，分享如何與乘客良好互動，並提升行車安全及服務品質。公車學院今年將陸續辦理10場次以上教育訓練，包含靜態課程與動態體驗，強化訓練完整度。

台北市公車工會去年11月提出成立「公車學院」專責培訓駕駛，理事長李博文今天在開訓典禮上致詞表示，今年初雙北公車運價調漲，相對地應提升服務品質，更要提升行車安全，公車學院未來將安排召訓曾有違規與肇事紀錄的駕駛長，希望能導正駕駛行為。

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國防大學運籌管理學系教授王中允指出，駕駛人因素佔所有主因是人為行車事故的90%，駕駛踩油門前應不斷確認車輛前方狀況，避免因未注意而發生事故。他提醒駕駛，在公車啟動前應先提醒乘客抓穩扶好，因為乘客不會知道司機的下一個動作，會反應不及。

台北市警察局交通警察大隊主任林洸賢強調，「沒看到不代表不存在」，許多死亡車禍都是因為駕駛未注意而發生，指差確認非常重要，即使認為沒什麼人也要不斷確認，以預防未看見的狀況。他指出，台北市的公車、大客車2024年闖紅燈達846件，是最高的違規類型，強烈建議駕駛看到黃燈就應減速停車。

公車學院邀請3名駕駛現身說法，光華巴士駕駛長洪國梁說，對於有特殊需求的乘客要有耐心並主動幫忙，服務特殊需求者時要先廣播告知其他乘客，避免乘客不耐久候抱怨。

在綜合討論時間，一名台北客運駕駛提問，公司是否會導入AI輔助解答乘客及國外旅客的問題，讓他們能專心開車？台北市公車聯營管理委員會執行長、首都客運總經理李建文回應，目前公車工會正在研究開發「AI車掌」，規劃於重要站點候車亭設置，預計明年中上線，讓乘客能獲得路線資訊，不用再問司機「這班車有到某某地方嗎」？

此外，李建文也說，現在各家客運老闆都有共識，盡量把駕駛艙隔起來，避免駕駛需要跟乘客有更多互動，讓駕駛專心開車，提高行車安全。

台北市交通局長謝銘鴻代表市府歡迎所有新進駕駛長，他致詞表示，台北市公車逐步加裝ADAS先進駕駛輔助系統，硬體跟上世界各國的標準，接下來就是軟體，相信在今天一系列的課程之後，公車在安全、服務上不會輸給捷運。

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