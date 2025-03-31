高雄漁村子弟登烏魚船繪製繪本 記錄在地文化知識

岡山社區大學安排在地砂崙國小學童參訪「聯春滿」號捕烏船隊，繪製原汁原味的烏魚繪本，記錄珍貴的烏魚文化。（記者蘇福男攝）

2025/03/31 17:52

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄茄萣區興達漁港曾是國內野生烏魚捕撈基地，目前僅存「聯春滿」號捕烏船隊，岡山社區大學安排在地砂崙國小學童參訪烏魚船，將繪製原汁原味的烏魚繪本，記錄珍貴的在地文化知識。

岡山社大表示，茄萣位於高雄西北端，有別於市區生活型態，生活圈更接近台南，有獨特的漁村文化和王船文化，早期因討海緣故，信仰成為在地人的生活重心。

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昔日茄萣興達漁港和梓官蚵仔寮漁港，為南部兩大重要野生烏魚捕撈基地，雖因氣候變遷等因素，近十幾年來烏魚捕獲量銳減，國內各地烏魚船隊紛紛解散，但興達港至今仍保有僅存的「聯春滿」號捕烏船隊，下茄萣金鑾宮每年冬至前仍有「抽烏魚公籤」傳統祭儀。

岡山社大與茄萣砂崙國小合作，開辦「烏魚繪本工作坊」，協助記錄在地文化知識，今天帶領繪本學員登上「聯春滿」號漁船，由船長吳聯明解說海上捕烏作業的甘苦。

吳聯明表示，聯春滿船齡雖已有半世紀，但出海捕魚仍是一尾「活龍」，今年農曆過年前夕，在台南海域發現6萬多尾烏魚蹤跡，可惜當時船上只有一半漁工人力，最後只捕獲3萬多尾烏魚，當學員得知捕撈烏魚的巾著漁網，1件造價高達600多萬元時，不禁咋舌不已！

「聯春滿」號漁工休息的寢室空間。（記者蘇福男攝）

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