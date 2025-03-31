撿到iPhone沒人領變她的！網：「這1張」別弄丟 小心被告

領回遺失手機該如何處理，引起網友討論。示意圖。（美聯社）

2025/03/31 22:58

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕路邊撿到東西，民眾直覺是交給派出所，希望能讓遺失物盡快找到主人。但有網友透露，最近警方通知可以將無人認領的手機取回，因為失主已經一年多沒有領回，對此讓原PO十分好奇，「對方有鎖螢幕密碼，有辦法解開嗎？」貼文曝光後，引起網友熱議。

網友在社群平台Threads發文說，過去曾撿到一台iPhone，當時轉交給警局並留下資料，沒想到時隔1年多，警方通知原PO可以將遺失手機帶回處理。因為手機設有密碼，對此原PO究竟該如何處理感到相當困擾。

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，引起網友熱議，「直接換電池重置不知道可行嗎？」、「我記得有警察證明的話直接去手機行，應該是可以幫你刷機」、「我3、4年前也有撿一支iPhone 10，警察通知領回至今還躺在櫃子不知怎麼處理，還不如當初別撿」。

另外，也有網友提醒，「有一張遺失物歸屬證明單，千萬別弄丟，小心日後被反咬」、「要是手機裡綁的『Apple ID』沒清除，手機開機後依然會請你輸入當時綁定的帳號與密碼，除非你有發票去Apple Store請店員解鎖，不然這支手機只剩部分零件可以用而已」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法