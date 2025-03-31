中市興中停車場拚年中啟用將更名 保留中捷藍線出入口基地

原名為興中停車場的第二市場停車場將在年中啟用，亦是中捷藍線出入口。（市府提供）

2025/03/31 18:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕因應未來中捷藍線及第二市場購物需求，台中市政府交通局在2021年1月重建興中停車場，目前已完工正在驗收中，預計今年年中就會可啟用，而興中停車場也將改名為「第二市場停車場」；此外，交通局並退縮35公尺，保留作為捷運藍線出入口處及聯開基地。

位在台中市中區的興中停車場原本是平面停車場，但現今已無法因應第二市場、中華路夜市、柳川藍帶水岸等景點帶來的停車需求，加上中捷藍線在台灣大道是地下化，興中停車場就是其中一站的出入口，因此，市府重建興中停車場，今年年中啟用將提供477格汽車格及632格機車格。

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交通局表示，今年年中正式啟用後，第二市場停車場將中區帶來近千位的汽車及機車停車格，而機車停車格達632席，對時常騎機車到第二市場買菜及搭中捷藍線通勤的民眾而言非常方便。

市府現已完工正驗收中的興中停車場改名為「第二市場停車場」，計畫總經費為6億455萬7千元，中央補助2億5200萬4000元，年中將啟用的是B2-4F停車場。

更重要的是，中捷藍線在台灣大道是地下化，「第二市場停車場」及「第二市場」被規為其中一站的出入口，因此當初興建「第二市場停車場」就已退縮35公尺，作為未來中捷藍線出入口處及聯開基地。

原名為興中停車場的第二市場停車場將在年中啟用，亦是中捷藍線出入口。（市府提供）

原名為興中停車場的第二市場停車場將在年中啟用，亦是中捷藍線出入口。（市府提供）

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