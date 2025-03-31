聯詠科技愛心詠續基金捐款138萬 助家扶台中發展學園改造感官教室

民間企業員工捐款138萬元協助家扶台中發展學園改造感官教室，設施之一光振球池（家扶台中發展學園提供）（記者蘇金鳳攝）

2025/03/31 18:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為慶祝即將到來的兒童節，「聯詠科技愛心詠續基金」今日舉辦「歡慶兒童節暨星動感官教室捐贈儀式」，捐款138萬元協助家扶台中發展學園改造感官教室，為60位慢飛天使提供更好的學習環境。

家扶基金會執行長周大堯感謝聯詠科技的慷慨捐助，指出期盼透過感官教室的改造，為孩子們創造一個更加符合、支持他們學習需求的環境。

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位於新竹科學園區的聯詠科技，自2007年起便積極投入公益，致力於回饋社會，員工自發性捐款成立「聯詠科技愛心詠續基金」，支持需要幫助的公益團體。

早在2010年，聯詠科技的員工就已捐款128萬元協助家扶台中發展學園建設，且也成為家扶的長期認養人。此後，「聯詠科技愛心詠續基金」持續支持家扶各項服務計劃，今年，聯詠科技員工們再次親自走訪學園，了解其早療服務需求，並決定捐贈138萬元進行感官教室改造，為台中發展學園提供及時的支持。

民間企業員工捐款138萬元協助家扶台中發展學園改造感官教室，設備之一流曝光纖。（家扶台中發展學園提供）

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