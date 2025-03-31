桃園市替代役男住宿中心改建「還附設健身房」 入住役男大讚舒適

桃市府民政局爭取1814萬元改建桃園市替代役男住宿中心，全新的住宿環境與過去大相逕庭。（記者鄭淑婷攝）

2025/03/31 17:27

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府民政局爭取1814萬元改建桃園市替代役男住宿中心，並於今（31）日舉行完工啟用典禮，原本老舊、潮濕的宿舍變身「五星級」，以前的潮濕、霉味都不見了，取而代之的是明亮、嶄新的環境，還附設健身房、交誼廳，讓入住的替代役男大讚很舒適。

市長張善政出席啟用典禮並逐一參觀宿舍房間、衛浴、交誼廳、健身房等，他表示，新的住宿中心可住118名役男，內部設施完善，除了基本衛浴及洗衣設備，還設有交誼廳與健身房，期望透過完善的住宿設施，提升役男的生活品質，讓他們能專心投入市政工作，同時維持身心健康，讓服役期間成為個人成長的重要歷程。

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桃園市替代役男宿舍位於桃園巨蛋田徑場內，原本是北區訓練中心選手宿舍，使用長達30年已老舊不堪，不僅天花板破損、散發霉味，亦有浴室濕滑、廁所管路不通等問題，民政局爭取經費改建，工程於去年7月10日開工、12月6日竣工，總計修繕24間房間、2區浴廁、汰換天花板等項目，並增加交誼廳及健身房等設施。

內政部役政司副司長陳裕興表示，替代役業務雖由內政部主管，但實務上皆由地方政府肩負役男分發後的管理及運用，感謝桃市府用心提升役男住宿環境品質，充分展現對役男的關懷與照顧。

替代役男張明聖說，最喜歡的空間是健身房，幾乎每天都會去運動，希望利用服役期間好好鍛練身體，新啟用的宿舍他給9.5分，剩下的0.5分還有進步空間，像是通風等。

桃園市替代役男住宿中心設施完善，還附設健身房、交誼廳。（記者鄭淑婷攝）

桃市府民政局爭取1814萬元改建桃園市替代役男住宿中心，全新的住宿環境與過去大相逕庭。（記者鄭淑婷攝）

桃園市替代役男住宿中心設施完善，還附設健身房、交誼廳。（記者鄭淑婷攝）

桃市府民政局爭取1814萬元改建桃園市替代役男住宿中心，並於31日舉行完工啟用典禮。（記者鄭淑婷攝）

桃園市長張善政（中）參觀改建完成的桃園市替代役男住宿中心。（記者鄭淑婷攝）

桃園市替代役男宿舍位於桃園巨蛋田徑場內，原本是北區訓練中心選手宿舍，使用長達30年已老舊不堪，圖為改建前樣貌。（民政局提供）

桃園市替代役男宿舍位於桃園巨蛋田徑場內，原本是北區訓練中心選手宿舍，使用長達30年已老舊不堪，圖為改建前樣貌。（民政局提供）

桃園市替代役男宿舍位於桃園巨蛋田徑場內，原本是北區訓練中心選手宿舍，使用長達30年已老舊不堪，圖為改建前樣貌。（民政局提供）

桃園市替代役男宿舍位於桃園巨蛋田徑場內，原本是北區訓練中心選手宿舍，使用長達30年已老舊不堪，圖為改建前樣貌。（民政局提供）

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