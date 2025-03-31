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    首頁　>　生活

    台東森林公園彎曲遊具 原來是布農族神鳥「紅嘴黑鵯」

    建商表示，這不是企鵝或鱷魚，是紅嘴黑鵯的概念，為紀念布農族工人辛勞而改做如此。（記者劉人瑋攝）

    建商表示，這不是企鵝或鱷魚，是紅嘴黑鵯的概念，為紀念布農族工人辛勞而改做如此。（記者劉人瑋攝）

    2025/03/31 17:40

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東森林公園今舉行「台東森林公園2.0啟用典禮」，巨大的烏頭翁造型遊戲塔早就為縣民們一眼所知，但一旁仍有一具彎曲造型的攀爬裝置，前端卻有如鳥類嘴喙的紅色突出物，建商說，本來顏色、造型根本不是長這樣，一度被誤認為「企鵝」或鱷魚，後因鸞山村的布農族工人辛勞施工將其建起，才特地改成他們的神鳥「紅嘴黑鵯」。

    今早典禮在結束導覽後，大批幼兒園學童飛奔向心儀的遊具，場面既熱鬧又可愛，在巨大的烏頭翁遊戲塔旁一具外型彎曲的遊具，造型卻十分令人迷惑，表面有著供攀爬用的岩塊裝置，但外型卻像長蛇、前端卻似紅色鳥嘴，建商說「什麼蛇？這是紅嘴黑鵯」。

    原來這遊具正式名稱叫「曲面攀爬裝置」，建商說，這是圖上設計的名稱，根本沒幾個市民懂，名稱又難唸，甚至還有人猜這是「企鵝」、「鱷魚」，大概是民眾的誤解讓建商的心血被搞錯方向。

    遊樂場都以鳥類為概念，設定為台東鳥類與人類共存場域，因此這座被誤會為企鵝或鱷魚的遊具本身也有鳥喙外觀。建商表示，這是一群來自鸞山的布農族工人所做，見他們從無到有，打基座、綁鋼筋、灌模到完工十分辛苦，在得知這是布農族人辛苦結果，「為了感謝這群兄弟們的辛苦，這才把嘴喙塗成紅色為紅嘴黑鵯概念」。因此在「烏頭翁」旁矗立的就是「紅嘴黑鵯」。

    紅嘴黑鵯全身透黑，紅色嘴喙為其明顯象徵，為台灣特有亞種，常活躍於中低海拔的闊葉林、果園和林地邊緣，在布農族和許多族群皆有其神話，相傳在大洪水時代，紅嘴黑鵯的嘴喙就是冒險送來火苗，人類才有火可用、逃過一劫，但紅嘴黑鵯先以爪抓火苗，燙到受不了才改嘴叼，因此嘴喙和爪子也因此被燒紅，此後族人教導不得傷及此鳥。

    紅嘴黑鵯明顯的嘴喙與爪通紅。（記者劉人瑋攝）

    紅嘴黑鵯明顯的嘴喙與爪通紅。（記者劉人瑋攝）

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