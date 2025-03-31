路邊公有停車自動繳費機推廣至全縣？ 彰縣府：尚在評估

員林路邊停車收費，未來將有自動繳費機，方便車主繳費。（記者顏宏駿攝）

2025/03/31 17:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林市公所首開彰化先例，將引進「公有停車位自動繳費機」，引爆其它鄉鎮市是否要跟進的話題。

彰化縣分別有彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮、北斗鎮等5個鄉鎮市採路邊收費，由各鄉鎮市公所委由收費公司採人力計費、收費。員林市率先設置路邊自動繳費機，讓民眾免於上超商繳費的煩惱，對此措施，縣府表示，員林市屬於試辦，是否值得其它鄉鎮市跟進，縣府目前尚在評估，因為手機、載具的普及，近年電信、APP綁約扣款的車主急遽增加，是否有必要再設自動繳費機，值得商確。

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縣府交通處表示，自動繳費機確實方便，但路邊公有停車位幅員遼闊，它不像私人停車場車位集中於特定範圍，有入口匝門感應開啟，由電腦掌握入場時間及車號再由車主自動繳費。

交通處指出，很多車主都不知道，公有停車位繳納「不一定要上超商」，現在最流行電信綁定（中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、遠通電收）及手機APP綁定。全縣的繳費方式目前仍以超商繳費居多，但電信綁定、手機APP綁定近年使用率大幅提高。

交通處說，民眾可上網向手機所屬電信業者完成申請，將停車費整合進電話費中，隨電信帳單自動扣款路邊停車費；另透過智慧型手機或平板電腦下載行動支付App（LINE Pay Money、歐付寶、beanfun!橘子支付、停車大聲公、Pi 拍錢包、OnePaid萬付通、momo購物網、遠傳friDay錢包），完成車號綁定、信用卡或儲值帳戶設定後，不受時間及地點限制，輕鬆繳納路邊停車費即可。

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