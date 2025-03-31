危險！輪椅阿公倒退過馬路 警：坐輪椅視同行人須走行穿線

輪椅阿公倒退穿越十字路口，燈號變了後，他還在路中央，直行車頗多紛閃避。（埔里警方提供）

2025/03/31 17:05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕埔里鎮民30日晚間行經忠孝路、中正路口，發現有阿公級男子，坐在輪椅以左腳滑行倒退嚕方式，直接在十字路口倒退過馬路，民眾將影片PO上Threads，直呼「嚇得說不出話來」。警方指坐輪椅視同行人，過馬路須走行人穿越線，該民眾已違反道路交通管理條例第78條規定，可處罰鍰500元。

有民眾在Threads貼出一段影片，指在埔里的街上看到一名阿公坐輪椅，用倒退方式闖紅燈穿越馬路，當下被嚇到說不出話來。有網友回應「阿公沒有極限」、「太猛了！」。今天下午則有網友留言，曾幫這位阿公推過輪椅，他因手無力只有單腳可使力並只會倒退方式行進。

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警方今天也提供路口監器視拍到的影片，影片顯示該名長輩從7-11門口準備過馬路，當時對他而言是綠燈，但因輪椅退倒嚕，在路口遇到多部汽車而停下來，變紅燈後還在路上。

埔里警分局表示，坐輪椅過馬路視同行人，而行人穿越馬路必須走行人穿越線且遵守號誌，而民眾該長已違反道路交通管理處罰條例第78條規定，行人未依標誌、標線、號誌之指示；不在劃設之人行道通行；不依規定擅自穿越車道，可處新台幣500元罰鍰。《身心障礙者權益保障法》雖保障身心障礙者的交通便利權益，但並未免除遵守交通規則的義務。

據了解，該名被拍到的阿公中風多年，因沒有看護人員，平常都自己坐輪椅外出，因只能靠左腳滑行，且只能後退，因此才會在十字路口倒退嚕。他被拍到影片時，是去買完東西準備回家。

輪椅阿公過完馬路到對向，可看到行人燈號是紅燈。（埔里警方提供）

輪椅阿公從7-11門口準備倒退過馬路，當時人號誌是綠燈。（埔里警方提供）

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