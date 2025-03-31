大甲媽回鑾彰化市 大埔路4/11~4/12全線封閉禁停車

大甲媽回鑾彰化市，警方公告大埔路4/11~4/12全線封閉禁停車。（記者湯世名攝）

2025/03/31 16:59

〔記者湯世名／彰化報導〕今年大甲媽9天8夜遶境進香彰化市區可望擠爆人潮，為避免人、車壅塞，彰化警分局今天（31日）公告南下、北返的交通疏導措施，其中回鑾時的大埔路為避免屆時塞車、塞人，警方決定4月11日凌晨零點至12日晚間12點，大埔路禁止車輛進入、停車與臨時停車。警方表示，大埔路雖表定管制2天，但仍會視遶境活動進行時間彈性調整。

彰化警分局指出，大甲媽回鑾管制時間為4月11日凌晨零點至12日晚間12點，彰化市大埔路全段管制車輛進入，遶境活動由花壇鄉彰員路進入彰化市大埔路時，大埔路實施全線封閉管制；彰化市大埔路（埔內街口至中興路口）劃定行人徒步區，管制車輛禁止進入，並提前改道，道路禁止停車及臨時停車；大埔路與中興路口管制，車輛改道行駛中山路。

請繼續往下閱讀...

今年大甲媽遶境進香回鑾行經彰化市區，可預見信眾將擠爆市區，由於彰化市有部分路段進行施工，大埔路又甫畫設標線行人行道，汽車、機車停車區引發不少爭議，有鑑於往年大埔路在媽祖鑾轎行經時都動彈不得，彰化警分局為避免大甲媽回鑾行經大埔路造成人、車碰撞衝突，日前就已規劃採封閉並禁止停車方式因應。

至於南下遶境進香，警方表示，大甲媽來程預計在4月5日凌晨零點至7日上午8點遶境彰化市及花壇鄉，彰化市中山路、金馬路、彰美路、民生地下道、中華路、中興路、大埔路、中央路、中正路，以及花壇鄉中山路南向車輛左轉東外環路往東彰北路等路段，都將實施彈性管制與改道。

彰化警分局員警在彰化市大埔路張貼公告，在大甲媽回鑾時大埔路禁止車輛進入、停車與臨時停車。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法