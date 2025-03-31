推動全社會防衛安全體系 卓榮泰：社工也是重要角色

全國社會工作專業人員表揚典禮，行政院長桌榮泰（左）頒發特殊榮譽獎給林萬億（右）。（記者王藝菘攝）

2025/03/31 16:56

〔記者林惠琴／台北報導〕行政院長卓榮泰今（31日）出席全國社會工作專業人員表揚典禮時表示，總統賴清德上任以來，一直推動與完善全社會防衛的安全體系，這個工作每天都有相當多進展，社工也是一個重要角色；衛福部長邱泰源則強調，社工是落實社福服務的關鍵，社會安全網計畫將持續增補充足人力，並提升及保障社工薪資。

卓榮泰指出，台灣社福支出每年快速增加，這是因為整個國家經濟發展、國人努力，讓政府有更多餘力照顧平常就要照顧的人，從預算、政策、人力布置希望快速建立完整的社會安全體系，讓長照、醫療都可以逐步發展；目前更進入社會住宅，期望國家政策照顧需要居住正義的人，會持續進行。此外，高齡化社會是事實，政府會整合醫療與社工資源，發展全人照顧，讓長者與身心障礙者得到支持。

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卓榮泰也提到，賴總統上任以來，一直關心推動完善全社會防衛的安全體系，從國防、民生、災防、民主建立全社會安全體系，這個工作每天都有相當多進展，社工也是一個重要角色，當國家面臨各種天災等突發狀況，需要與醫療人員一起投入。

邱泰源則指出，社工是落實社福服務的關鍵，社安網計畫將持續增補充足人力，並提升及保障社工薪資，於2020年起實施的薪資制度，自去年起已連續2年調升，希望確保社工人員獲得合理待遇，強化職涯發展，讓專業久任傳承。此外，考選部預計減列專技人員高考社工師考試部分考科，縮短教考落差，鼓勵更多擁有豐富實務經驗的社工人員考取證照。

今年全國社會工作專業人員表揚典禮共計有184位專業社工獲獎，其中特殊貢獻獎由台大社會工作學系名譽教授林萬億獲得，重要事蹟包含帶領草擬社會工作師法、引進關心遊民等新興社會工作領域、主導規劃長照十年計畫與少子女化對策計畫等台灣社會福利政策，以及倡議修正老人福利法、身心障礙者權益保障法等，由卓榮泰親自頒獎並表達肯定。

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