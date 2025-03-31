桃機第三航廈北登機廊廳 預計9月下旬啟用

交通部常務次長林國顯。（記者朱沛雄攝）

2025/03/31 16:55

〔記者蔡昀容／台北報導〕各界看好今年飛機客運市場，桃園國際機場運量預估遠超去年、並超越疫情之前。交通部常務次長林國顯表示，台灣航班多、具轉機市場優勢。林也透露，第三航廈北登機廊廳預計9月下旬啟用，第三航廈整體工程2027年完成後，空間擴大、人次容量也提升。

林國顯今天（31日）出席華航與空中巴士的簽約儀式。他會後受訪指出，桃機前年3500萬人次，去年4490萬人次，成長非常快，因此看好今年能遠超去年運量。

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林國顯分析，要做轉機市場，接駁航班數要夠。台灣一週有2、3000個航班，平均每天有幾百班飛機可飛其他地區，也就是說，旅客來台轉機，能快速利用其他航班前往目的地，這是台灣目前優勢。

林國顯表示，每天早上有幾千人在桃園機場轉機，為進一步增加服務量能，桃機第三航廈工程現正進行中，其中北登機廊廳預計9月下旬上路，整個第三航廈兩年後完成，目標2027年上半年服務。

林國顯也觀察，東南亞、日本、韓國航班都超過疫情前成績，目前是兩岸沒能恢復如以往。不過，林國顯坦言，東南亞很多旅客喜歡來台，但旅宿價格對他們來講確實「稍微高了一點」，這部分跟人力缺工有關，目前僑外生人力補充有限，是否開放移工投入還是要看勞動部。

華航董事長高星潢表示，國際航空運輸協會（IATA）預估2025年持續正向成長，尤其是客運，亞太地區預估成長率11.5％；桃機去年達疫情前95％，今年應該會突破疫前。至於貨運方面，市場上還有變數，但整體預估往上走，尤其電商貨，所以客貨2市場相信能得到很大的成績單。

至於拓展航線方面，高星潢表示，受限於運能不夠，採謹慎佈局，第一步先加密現有航線航班密度。華航A321已交機15架，9架還在交付中，今年底、明年初開始波音787交機。

交通部觀光署希望積極布局印度來台客市場，但台灣尚無直飛印度航線，高興潢表示，印度及民航局新爭取到的芬蘭航權，華航皆有研究，將來若補足運能，會拓展歐洲及亞洲新航點。

機票價格有無機會降價？高星潢坦言，這取決於供給需求，需求若旺盛、票價不容易降，加上未來要添加成本較高的SAF（永續航空燃料）燃油，未來幾年降價機率不高。

華航董事長高星潢。（記者朱沛雄攝）

華航與空巴A350-1000訂單簽約儀式。（記者朱沛雄攝）

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