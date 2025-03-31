遊平溪！觀音巖步道重現風華 敲平安鐘、觀螢火蟲、探防空洞

新北市平溪區觀音巖步道已整修完成並對外開放。（記者陳奕劭攝）

2025/03/31 16:46

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市平溪區觀音巖步道已整修完成並對外開放。市府觀光旅遊局表示，工程採生態式工法施工，包含修繕、整建、串聯步道設施，打造淺水自然水塘，維護螢火蟲友善棲地，融合歷史文化重現日治時期風貌。相關資訊請至新北市觀光旅遊網或臉書粉絲專頁「新北旅客」查詢。

市府觀光旅遊局長楊宗珉表示，本案透過重整與修築，利用鋪面改善系統性的步道，再串聯既有環山步道，規劃休憩亭等空間，增加潛力眺望點，以平台及設施創造觀景的機會，製造旅遊記憶點。

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為重現螢火蟲棲地，楊宗珉指出，市府利用既有低窪池體，以砌石駁坎打造多孔隙自然水塘，提供動植物棲息與生長空間，在水塘與排水路徑種植綠化植栽，修剪喬木增加透光性，寄望建立充滿生命的「螢光」、夜晚暗空的「星光」及平溪文化的「天燈光」。

楊宗珉說明，「昭和橋」是日治時期遺留於平溪地區重要的歷史文化資產，具有深厚歷史背景與文化意涵，再藉由步道串聯「平安鐘」，其原名為「警報鐘亭」，警報鐘聲在歷史演變下，在當地有傳遞平安意涵，讓遊客漫步時感受到歷史與自然的交織。

觀旅局推薦，遊客可從平溪老街出發，漫步街道感受在地風情，探訪平溪台灣最老的郵筒，接著前往觀音巖步道，欣賞生態復育成果與自然景致，敲響平安鐘祈福，並探索防空洞了解歷史痕跡，最後回到平溪老街放天燈活動，在夜空中許下願望，完整感受新北微笑山線的自然之美與文化魅力。

新北市平溪區觀音巖步道已整修完成並對外開放，被列為「微笑山線」景點。（記者陳奕劭攝）

為重現螢火蟲棲地，利用既有低窪池體自然水塘，提供動植物棲息與生長空間，在水塘與排水路徑種植高地錯落適生的植栽綠化。（新北觀旅局提供）

「平安鐘」，其原名為「警報鐘亭」，有著空襲記憶流傳，警報鐘聲在歷史演變下，在當地有了傳遞平安意涵存在。（新北觀旅局提供）

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