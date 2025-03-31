新光三越台中店第二賣場世貿開賣 三階整修計畫補件中

新光三越公關協理張家齊表示，第三特賣會在台中世貿二館開賣。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/31 16:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕新光三越為安置廠商及員工，開闢第三場特賣會今天開賣至4月10日，有74大品牌集結；至於台中店的整修計畫，新光三越公關協理張家齊表示，外牆附掛物部份，防護網已峻工，同時提出新的修復計畫，已在上週五開始處理較難拆附掛物，至於第三階段整修計畫，持續補件中。

為了安置新光三越台中中港店廠商及員工，新光三越開闢第二賣場，除了日前第一場特賣會在台中世貿一館舉行，第二場在林酒店，第三場則於今天在台中世貿中心二館開賣，有74大品牌，超過200位專櫃人員參與。

請繼續往下閱讀...

對於關心的整修，張家齊表示，整修計劃分三階段，外牆附掛物部份，防護網已峻工，同時提出新的修復計畫，所以第一階段持續加速進行中，第三階段就是復工復業中，持續補件，針對相關單位要求的安全評估，還有專業簽證部份，已請建築師、結構技師及營造相關單位，專業簽證補齊後，會再送計畫書，正全力加速進行。

張家齊表示，除了第三場特賣會在台中世貿中心二館開賣，販售美妝、服飾、包款、鞋類、家電等多元品類。活動期間亦推出會員專屬多重優惠，全館單筆滿 3,000 送 3,000點、4月2日「線上初夏購物節」同步登場，超過百家品牌、千項商品上架。

Innisfree中區業務主任簡君如、OSIM中區督導洪玉寬都表示很開心有第二賣場的特賣會，讓業者有機會再聯絡客戶回到賣場消費，都希望新光台中店儘快修復，早日恢復正常。

新光三越為安置廠商及員工，開闢第三場特賣會今天開賣至4月10日。（記者蘇金鳳攝）

新光三越為安置廠商及員工，開闢第三場特賣會今天開賣至4月10日。（記者蘇金鳳攝）

新光三越為安置廠商及員工，開闢第三場特賣會今天開賣至4月10日。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法