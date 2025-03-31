為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新光三越台中店第二賣場世貿開賣 三階整修計畫補件中

    新光三越公關協理張家齊表示，第三特賣會在台中世貿二館開賣。（記者蘇金鳳攝）

    新光三越公關協理張家齊表示，第三特賣會在台中世貿二館開賣。（記者蘇金鳳攝）

    2025/03/31 16:40

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕新光三越為安置廠商及員工，開闢第三場特賣會今天開賣至4月10日，有74大品牌集結；至於台中店的整修計畫，新光三越公關協理張家齊表示，外牆附掛物部份，防護網已峻工，同時提出新的修復計畫，已在上週五開始處理較難拆附掛物，至於第三階段整修計畫，持續補件中。

    為了安置新光三越台中中港店廠商及員工，新光三越開闢第二賣場，除了日前第一場特賣會在台中世貿一館舉行，第二場在林酒店，第三場則於今天在台中世貿中心二館開賣，有74大品牌，超過200位專櫃人員參與。

    對於關心的整修，張家齊表示，整修計劃分三階段，外牆附掛物部份，防護網已峻工，同時提出新的修復計畫，所以第一階段持續加速進行中，第三階段就是復工復業中，持續補件，針對相關單位要求的安全評估，還有專業簽證部份，已請建築師、結構技師及營造相關單位，專業簽證補齊後，會再送計畫書，正全力加速進行。

    張家齊表示，除了第三場特賣會在台中世貿中心二館開賣，販售美妝、服飾、包款、鞋類、家電等多元品類。活動期間亦推出會員專屬多重優惠，全館單筆滿 3,000 送 3,000點、4月2日「線上初夏購物節」同步登場，超過百家品牌、千項商品上架。

    Innisfree中區業務主任簡君如、OSIM中區督導洪玉寬都表示很開心有第二賣場的特賣會，讓業者有機會再聯絡客戶回到賣場消費，都希望新光台中店儘快修復，早日恢復正常。

    新光三越為安置廠商及員工，開闢第三場特賣會今天開賣至4月10日。（記者蘇金鳳攝）

    新光三越為安置廠商及員工，開闢第三場特賣會今天開賣至4月10日。（記者蘇金鳳攝）

    新光三越為安置廠商及員工，開闢第三場特賣會今天開賣至4月10日。（記者蘇金鳳攝）

    新光三越為安置廠商及員工，開闢第三場特賣會今天開賣至4月10日。（記者蘇金鳳攝）

    新光三越為安置廠商及員工，開闢第三場特賣會今天開賣至4月10日。（記者蘇金鳳攝）

    新光三越為安置廠商及員工，開闢第三場特賣會今天開賣至4月10日。（記者蘇金鳳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播