桃捷長庚線可行性研究決標 捷工局：力拚明年報中央審議

桃園長庚線初步規劃起自桃園萬壽路二段，行經龜山長壽路及忠義路，終點銜接機場捷運，長度約13公里。（捷工局提供）

2025/03/31 16:36

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園長庚線可行性研究今（31）日決標，桃市府捷運工程局表示，後續將邀集相關單位實地踏勘，掌握路廊沿線現況，並納入可行性研究的路線、場站及機廠設置地點研析，力拚明年完成可行性研究報告報中央審議。

捷工局長劉慶豐表示，桃園長庚線是桃園市第2階段路網優先推動路線之一，初步規劃路線起自桃園萬壽路二段，行經龜山長壽路及忠義路，終點銜接機場捷運，長度約13公里，可以有效串聯桃園都會核心至龜山長庚地區與新北市林口區的運輸走廊，同時整合並強化軌道與各運輸工具間的轉乘服務，擴大軌道系統服務範圍。

請繼續往下閱讀...

捷工局表示，桃園長庚線沿線涵蓋桃園車站、桃園行政商業核心、虎頭山觀光休閒、北龜山醫療、A7新市鎮生活圈等，銜接機場捷運後可至新北市泰山、新莊、三重至台北車站，亦可分擔、紓解道路交通負荷。

捷工局表示，「桃園都會區大眾捷運系統桃園長庚線暨周邊土地整合發展委託可行性研究服務工作」勞務採購案，由台灣世曦工程顧問股份有限公司得標，將針對桃園長庚線工程、技術、自償率等面向進行可行性研究，後續將邀集相關單位實地踏勘，以明年完成可行性研究報告報中央審議為目標。

另，由新北市府推動的林口輕軌（林口長庚線），地方曾拋出桃園、新北合作，兩條路線合併一起提報，但林口輕軌仍待中央審議，捷工局表示，此次採購案已將林口長庚線納入後續擴充項目，未來將持續與新北市府合作，共同推動更便利的捷運路線，縮短北桃生活圈的通勤時間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法