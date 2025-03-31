歲修提前2天完成！彰化溪州焚化廠 趕清明節前消化垃圾

今年溪州焚化廠歲修期間，環保局與新竹市達成合作協議，以量換量，這次新竹幫忙彰化處理3000噸垃圾，下次換彰化替新竹處理相同量垃圾。（圖環保局提供）

2025/03/31 16:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕提前上工！彰化縣溪州焚化廠本月下旬進行歲修作業，原本預計4月2日恢復運轉，結果提前2天完工，今天起「火力全開」，搶在清明連假前消化儲坑內堆置垃圾。儘管4天清明連假，各公所清運垃圾時間不一，不過，焚化廠正常運作，環保局提醒清潔隊和民眾，連假期間，垃圾稽查沒休假，違規的還是會被退運、被記點，「想趁放假鬆懈的，別想了！」

每年歲修期間，部分鄉鎮市公所清運作業都得找臨時地點堆置垃圾，容易產生惡臭、孳生蚊蠅，嚴重影響環境。今年首度啟動「以量換量」機制，環保局與新竹、台中等縣市達成支援協議，新竹市代為處理彰化約3000噸垃圾，未來新竹歲修時，彰化也將等量協助處理，改善裸露垃圾的困擾。

請繼續往下閱讀...

環保局長江培根表示，溪州焚化廠歲修提早完工，趕在清明連假前恢復運轉，就是為了儘快清理爐坑內多日未處理的垃圾，避免堆置過多、儲坑爆量，而且提前2天恢復每天正常處理量，對清明連假與連假過後增加的垃圾量，還有紙錢集中處理的壓力，都可望獲得紓解。

最近環境部長彭啟明點名全台13座「垃圾山」、約84萬公噸裸露垃圾，行政院已下軍令狀，明（2026）年底前處理完成，南投、新北及桃園等縣市都面臨極大壓力，彰化縣不僅沒有「垃圾山」的問題，還被彭啟明誇讚全台最強，是垃圾源頭減量的模範生。這次歲修，不僅讓公所不用暫置垃圾，還縮短歲修時間，提早完成，用意就是希望儘快消化掉焚化爐內連續多日沒處理燒掉的儲坑垃圾，以提高儲境可堆置量，恢復每日正常的處理量。

本週四起清明連假，雖然部分鄉鎮市調整清運時程，但垃圾落地稽查不打烊。對於人均垃圾量較高，或曾因違規被整車退運的公所，將加強抽查，退運機制沒有平日與假日之別，環保局提醒各清潔隊務必確實分類，否則被退回的整車垃圾，最苦的還是第一線隊員。

江培根強調，垃圾車稽查不及格被整車退運確實「很慘忍」，但就是這樣的嚴格，才讓清潔隊員更有執行力，也讓民眾感受到分類的重要。「層層把關、環環相扣，垃圾才能真正減量，才能解決垃圾問題。」

溪州焚化廠提前完成例行性歲修，今天開始恢復正常燃燒垃圾。環保局強調，清明連假垃圾退運機制照樣執行，想趁連假鬆懈的，別想了！（圖環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法