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    氣候影響台南芒果著果率差 陳駿季：清明後召開專家會議

    台南芒果受到氣候影響，早花及2期花著果率不佳。（記者劉婉君攝）

    台南芒果受到氣候影響，早花及2期花著果率不佳。（記者劉婉君攝）

    2025/03/31 16:18

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南是芒果重要產區，受到氣候影響，今年芒果雖然開花茂盛，但著果率不佳，南化區農會理事長黃永福說，「50幾年來最嚴重」。農業部長陳駿季今（31）日到台南山區勘災，表示將於清明節連假之後召開專家會議，認定是否符合天然災害補助，一旦通過就會立即公告。

    台南芒果產區遭受0121地震及氣候因素影響，農民表示，今年芒果雖然每棵都開花開得很漂亮，但農曆年期間氣候寒冷又下雨，近來日夜溫差又大，導致早期及2期花幾乎都沒著果，3期花也不樂觀，災情「歷年來最嚴重」，有的農民想要修剪已確定不會著果的枝條，也卡在災害認定還沒確定而不敢動手。

    陳駿季及農糧署南區分署長陳立儀、台南區農改場場長陳昱初、台南市農業局長李芳林等人，今應立委郭國文與林俊憲之邀，到南化區與農民座談，並至玉井、楠西等區勘查災情。

    陳駿季表示，0121地震過後地方有許多災後重建要做，天然災害補助透過專家會議決定，相關補助速度會更快，將請農改場與農糧署南區分署等單位這2天盡快至各產區勘查，清明節過後即召開專家會議，只要通過後就會公告。

    而想要先動手修剪芒果樹的農民。陳駿季則提醒要透過農委會的通報APP拍照，明確定位果園位置。農會與農業局也表示將在清明節後開課教導農民操作。

    農業部長陳駿季（右一）到台南山區勘查芒果災情。（記者劉婉君攝）

    農業部長陳駿季（右一）到台南山區勘查芒果災情。（記者劉婉君攝）

    農業部長陳駿季（左2起）應立委郭國文及林俊憲之邀，到台南南化與芒果農民座談。（記者劉婉君攝）

    農業部長陳駿季（左2起）應立委郭國文及林俊憲之邀，到台南南化與芒果農民座談。（記者劉婉君攝）

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